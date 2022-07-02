免驚中國封殺石斑魚　陳吉仲：內外銷需求已逾3000噸

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陳吉仲提到，石斑魚運送到中國會透過活魚運搬船，農委會依照中國通報資訊，對提供2艘活魚運搬船來源的11間養殖場進行檢驗，但不論是在魚體、底土、池水都並未檢出禁藥，全數皆合格，農委會也將這些資料透過動植物檢疫平台提供給中國，但中方至今已讀不回。
外界質疑，2艘活魚運搬船涉及申報不實情形，讓養殖黑戶「借殼上船」，陳吉仲解釋，一般貿易只要符合當地國的規範就可輸出，但在2010年ECFA生效後，中國僅讓台灣特定養殖場的石斑魚輸出至中國，因為有這樣的「陋習」，才會有大家質疑的「掛牌」或者是「黑戶」問題。
不過陳吉仲強調，這屬於兩個不同層面的問題，一個是中國未依照國際規範處理，一個是從農委會的角度來看，所有台灣2000戶養殖場、每年約2萬公噸的石斑魚，不分內外銷，用藥都要百分之百安全，經過這次事件，農委會也會再加強用藥安全管理。
陳吉仲進一步指出，本來是中國未依照國際規範，但在第一時間農委會要確保農漁民權益，「太多的議題，我們所謂的認知作戰開始排山倒海而來」，將台灣石斑魚產業說的非常不堪，這跟事實完全相反，所有生產、安全管理、用藥都會百分之百要求安全。
陳吉仲承認，不只是農漁業，全國貿易都倚賴中國市場，但這樣倚賴單一市場，將來絕對會出現很多問題。他舉例，台灣水果過去外銷有8成5都是到中國，可是到今年第一季，台灣降低對中國市場的貿易依賴，美國與日本分佔出口大宗前2名，中國降到第3名，只剩4成1，台灣還會持續降低比例。
陳吉仲分享，對外台灣已提供所有科學依據，若持續未獲回應，不排除至WTO/SPS申訴，對內要確保農漁民權益，不讓農漁民因為專業以外因素影響收益。
陳吉仲分析，去年出口中國的石斑魚有6000多公噸，今年台灣上半年已出口3000公噸，因此下半年要處理的目標是3000多公噸，就不會讓價格受影響，「這個過程裡面，其實我坦白講，真的是內心那個充滿著感動跟感恩」，許多企業通路都下單力挺，他也喊話農漁民不用擔心，「我們的內外銷需求已經超過3000多公噸」，也由於明年能否出口至中國仍充滿問號，因此下半年會建立冷鏈中心，確保內外銷品質，把危機變成轉機，開拓充滿潛力的日、美、韓等市場。