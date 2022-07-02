金曲紅毯／星光最尷尬一幕！盧廣仲撞衫盲人歌王蕭煌奇
第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，盧廣仲以《勵志論》角逐金曲歌王，他身穿Dion Lee的軍綠編繩西裝外套走紅毯，不料和蕭煌奇出場時間太接近，被發現兩人造型撞衫，不少網友直呼：「太尷尬了吧！」
蕭煌奇和盧廣仲無預警撞衫，事後他上傳兩人在後台留念的合照，盧廣仲張大嘴巴佯裝驚訝，表情非常有趣，蕭煌奇打趣：「英雄所見略同。」今年蕭煌奇拚第五座金曲歌王失利，輸給視障音樂人王俊傑，他表示：「因為資金不足，金曲五金行延後開張，下台一鞠躬。」
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。