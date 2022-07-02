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金曲紅毯／星光最尷尬一幕！盧廣仲撞衫盲人歌王蕭煌奇

▲蕭煌奇（左）和盧廣仲在金曲獎紅毯尷尬撞衫。（圖／翻攝蕭煌奇臉書）
▲蕭煌奇（左）和盧廣仲在金曲獎紅毯尷尬撞衫。（圖／翻攝蕭煌奇臉書）

記者羅凌筠/台北報導

2022-07-02 21:31:492022-07-02 22:22:29

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚7點在高雄巨蛋舉行，星光大道率先於下午4點50分登場，盧廣仲以《勵志論》角逐金曲歌王，他身穿Dion Lee的軍綠編繩西裝外套走紅毯，不料和蕭煌奇出場時間太接近，被發現兩人造型撞衫，不少網友直呼：「太尷尬了吧！」

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▲盧廣仲穿軍綠色西裝搶金曲歌王。（圖／NOWnews攝影中心）
▲盧廣仲穿軍綠色西裝搶金曲歌王。（圖／NOWnews攝影中心）
蕭煌奇和盧廣仲無預警撞衫，事後他上傳兩人在後台留念的合照，盧廣仲張大嘴巴佯裝驚訝，表情非常有趣，蕭煌奇打趣：「英雄所見略同。」今年蕭煌奇拚第五座金曲歌王失利，輸給視障音樂人王俊傑，他表示：「因為資金不足，金曲五金行延後開張，下台一鞠躬。」

▲蕭煌奇（左）撞衫盧廣仲，自嘲英雄所見略同。（圖／翻攝蕭煌奇臉書）
▲蕭煌奇（左）撞衫盧廣仲，自嘲英雄所見略同。（圖／翻攝蕭煌奇臉書）
今年頒獎典禮主持人由「國民姑丈」羅時豐獨挑大梁，林宥嘉、徐佳瑩、艾怡良、盧廣仲、韋禮安、9m88將帶來精彩表演，另有魏如萱與客語歌手米莎、頑童MJ116大淵和Matzka、旺福與黃妃等跨界組合同台演出，但黃妃昨在臉書透露確診，表演節目會由旺福完成。

▲蕭煌奇搶第五座金曲歌王失利。（圖／NOWnews攝影中心）
▲蕭煌奇搶第五座金曲歌王失利。（圖／NOWnews攝影中心）
金曲獎承辦單位台視LIVE轉播星光大道及頒獎典禮，並於臺灣電視台（台視主頻）播出。國內網路獨家免費直播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV，其中LINE TODAY也將提供多視角直播，服務觀眾有更多選擇。

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