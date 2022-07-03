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低壓帶盤據！南台灣防劇烈天氣　週四前各地有短時強降雨

▲氣象局表示，受低壓帶盤據影響，各地天氣不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨出現。（示意圖／NOWnews 資料照）
▲氣象局表示，受低壓帶盤據影響，各地天氣不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨出現。（示意圖／NOWnews 資料照）

編輯中心／綜合報導

2022-07-03 07:01:152022-07-03 07:09:15

中央氣象局表示，今（3）日臺灣持續在低壓帶的環境，各地天氣不穩定，易有局部短暫陣雨或雷雨出現，並有局部大雨發生的機率，外出活動建議攜帶雨具備用，另中南部、恆春半島沿海及澎湖、金門有長浪發生的機率，前往海邊活動請注意安全；而有關颱風動態，芙蓉颱風即將登陸廣東並逐漸減弱、艾利颱風，則持續以西北方向朝琉球群島方向移動，2颱風對台天氣無直接影響。

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氣象局指出，今日各地溫度，夜晚清晨低溫約25、26度，白天高溫約31至33度，沒下雨時感受較悶熱。

根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，台灣海峽南部雲層較厚實，伴隨線狀降水回波，帶來局部陣雨、雷雨，迎風面的南台灣及午後的中部以北，皆有明顯降雨的機率，應注意「劇烈天氣」的發生，如雷擊、強風、瞬間強降雨及氣象局的特報。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，週四(7日)「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」的發生；週五、六(8、9日) 「太平洋高壓」逐漸增強，晴朗炎熱，午後對流減弱、範圍縮小，大部分在山區及少部分鄰近平地。（編輯：林莞茜）

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