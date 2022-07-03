NBA／湖網展開Irving交易討論 配菜射手要給誰成關鍵
布魯克林籃網將和陣中兩位超級球星分道揚鑣，按照此前的報導，球隊會優先處理Kevin Durant的交易，不過《The Athletic》記者Chris Haynes 也指出，目前他們已和洛杉磯湖人展開關於Kyrie Irving交易的初步討論。
Haynes表示雙方對完成交易感到樂觀，但消息人士告訴他，還有一些細節待解決。籃網希望這筆交易能一併處理射手Joe Harris的合約，他在未來兩年要拿3860萬美元左右的薪資，而且上賽季因傷只打了14場。
洛城方面無意接納Harris，而且希望籃網能拿出Seth Curry，他的合約CP值很高。不過目前主動權在籃網這邊，他們不急於完成Irving的交易案，而是優先挑選關於Durant的報價。
Irving和Westbrook本周都行使了球員選項，但兩人的薪資並不匹配。Irving下賽季的薪資為3650萬美元，而威少則是4700萬美元。籃網更著重在這筆交易中得到選秀權。
目前籃網對於KD的報價非常高，他們索要明星球員加上多個選秀權，外界也預期這將是超過Anthony Davis的大交易，因為Durant目前還有4年約，籃網這邊完全支配著主動權。