「2個5吋」披薩比9吋大？他曝國小數學公式：真相虧很大
披薩尺寸到底應該怎麼算，「2個5吋」披薩比9吋大嗎？網友Roy在Twitter推特寫下，到披薩店購買一個9吋披薩，店員表示9吋已經賣完了，卻拿出2個5吋披薩給他，還說「免費多送1吋」給Roy，他直覺不對勁，曝光國小數學「圓面積的計算公式」打臉對方，表示「就算給到3個5吋，我還是虧」，店家最終補齊4個5吋披薩給Roy，讓他忍不住呼籲大家「認真對待數學」。
喜愛花卉與大自然的網友Roy，平時沉浸於恬靜的悠閒生活裡，日前在Twitter推特分享自己購買披薩，為了打臉店員「2個5吋披薩比1個9吋大」的說法，曝光披薩尺寸的數學計算公式，精準否決「免費多送1吋」的荒謬故事，意外爆紅引來19萬人按讚及3.6萬次轉發。
到底披薩尺寸應該怎麼算，「2個5吋」披薩真的比1個9吋還要大嗎？Roy指出「圓面積的計算公式」為𝝅r²，也就是「半徑平方 x 圓周率」，（𝝅圓周率近似值為3.1415926……；r為半徑）。
他曝光9吋披薩的面積為 4.5 x 4.5 x 3.14＝63.62平方吋；而2個5吋為 2 x（2.5 x 2.5 x 3.14）＝39.26平方吋。真相是，2個5吋披薩遠比1個9吋小多了，難怪Roy要打臉店家，「你怎麼能說你免費給我多1英吋？」最終Roy獲得店家提供的4個5吋披薩。這段經歷也讓他忍不住呼籲大家「Take Maths seriously!（認真對待數學）」。
真相曝光後，有人稱讚Roy輕鬆解決披薩尺寸難題，但也有人挖苦，這不就是國小數學的程度而已。更有網友指出，不只是大小尺寸的差異，披薩的厚度也應該要一起思考；還有饕客發聲「重點在餡料少很多」，直說「小披薩都被邊佔掉了」，引發不少網友熱論。
果然如Instagram手寫廢棒金句，以笑中帶淚的「厭世毒雞湯」引發廣大共鳴的「dooing初生之犢」曾說的，人生也許會背叛你，「但數學不會，數學不會就是不會」。