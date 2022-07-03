NBA／若無法得到Irving 湖人已經準備好「B計畫」
洛杉磯湖人目前已經和布魯克林籃網展開關於Kyrie Irving的初步交易談判，但他們同時也已經準備好「B計畫」，根據記者Dave McMenamin報導，若無法交得到KI，那他們希望能引進Buddy Heild或Eric Gordon來取代他。
McMenamin表示，「若Irving的交易不成功，湖人也有B計劃——或者說是他們希望能完成的B計劃——就是引進其他球員來提升湖人的投射能力，不管是Helid這樣的老將，或者是像火箭Gordon這樣的球員。儘管這些人和Irving不是同檔次，但湖人仍覺得，這些人是可以嘗試得到、且提供球隊幫助的球員。」
過去湖人也考慮過換來Heild，但後來他們選擇全力追求Russell Westbrook，這名射手後來被送到溜馬，上賽季他為球隊打了26場，場均可得到18.2分5.1籃板4.8助攻，下賽季薪資為2052萬美元。
而33歲的Gordon，過去是「魔球火箭」的一員，上賽季他為火箭出賽57場，場均可得到13.4分2籃板2.7助攻，場均出手5.3記三分，命中率41.2%。他的合約在2024年到期，下賽季年薪1957萬。
不過若不拉第三方，湖人在交易中都免不了要出Talen Horton-Tucker和Kendrick Nunn兩名年輕球員，是不是願意做出犧牲，就有待球團考慮後做決定了。