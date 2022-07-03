無需列入新北市長候選人考量！羅致政：已無意願參選

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羅致政表示，他願意思考承擔，是在黨內沒有從政同志願意扛起這個重擔時，他回到自己從政初衷，要讓新北這座城市，在國際上被看見。這是他能回報給所熱愛的民進黨和所有新北市民的殷殷期盼，他不汲不取，若黨在艱難的時間需要我時，他沒有說不的理由。
羅致政說，當初就是這麼單純的心念，被動表達可以思考在黨最艱困的選區貢獻力量，如果因此招致外界誤以為他一廂情願、汲汲營營爭取參選新北市長，情何以堪。
羅致政指出，時序已入夏，投票日距今僅剩不到5個月，時間恐怕更不站在挑戰者這一方。新北幅員遼闊、29個行政區、400萬人口、百工百業、社團無數，更有37名民進黨的議員候選人需要一起打仗，他很憂慮時間正快速流逝。
羅致政說，新北市長一役，2018年蘇貞昌賣力打了7個月的漂亮選戰，2014年游錫堃用了10個月，幾乎成功逆轉勝，2010年蔡英文也用足了半年，來經歷人生的首次選戰。時間的流逝，才是他最大的對手，這已阻斷他的真心意與真戰力。
「繼續在國會為台灣打拚」，羅致政表示，時間已經十分緊迫，期待黨盡速提名有意願有能力的同志上場，他絶對會全力輔選，也專心輔選議員勝利，他也會更努力扮演好立法委員的角色。