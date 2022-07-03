兩大預期心理未除！匯銀估資金續流出 新台幣還會再貶
台股周跌近千點，周線連4黑，新台幣兌美元盤中也一度貶破29.8元，但在出口商拋匯跟央行調節下，7月1日終場收在29.755元，貶2.9分，創逾1周新低，亦連續4個交易日收貶，而累計1周下來貶值2.3分，貶幅0.08%。展望後勢，匯銀人士認為，在市場對經濟衰退憂慮與央行加速升息的預期無法降溫，資金料將持續流出，新台幣也將持續走貶。
通膨壓力與經濟烏雲持續壟罩市場，美股4大指數收黑，台股7月1日也持續探底，並摜破14500點整數關卡、14400點也告失守，終場下跌482.65點，收在14343.08點，周線也連4黑，累計1周下來台股共跌掉960.24點，跌幅6.27%，也是13個月來單周最大跌幅，而外資周賣超台股400.54億元，連續4周站在賣方。
在匯市部分，隨著美元指數重新登上105之後，亞洲主要貨幣兌美元貶壓沈重，其中日圓更貶破136價位，韓元也一度貶破1300兌1美元，而新台幣兌美元同樣面臨貶值壓力，在從6月24日收盤價29.732元回升到6月27日的29.612元之後，就連續4個交易日收貶，盤中更貶破29.8元，一度來到29.81元，7月1日終場收在29.755元。
匯銀人士分析，金融市場仍籠罩在激進加息將導致經濟衰退的憂慮，避險需求不僅讓台股走低，外資持續匯出也令新台幣走貶，尤其今年以來新台幣走勢疲弱，6月貶值了2.22%，上半年貶幅更達6.85%。
雖然因月底與季底出口商有作帳拋匯需求，使得新台幣兌美元貶值壓力並不重，央行也沒有加強調控力道，但美國聯準會（Fed）主席發表鷹派言論，多數亞洲貨幣多走貶，匯銀預期，在市場對經濟衰退憂慮與央行加速升息的預期無法降溫，尤其美國下半年還會再升息，台美利差只會持續擴大，統計今年前6月外資已賣超台股9425億元、直逼兆元大關，預期資金仍將持續流出，新台幣也將持續走貶。