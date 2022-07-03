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阿根廷與IMF協商要角走人　經長辭恐加深債務危機

▲阿根廷經濟部長古茲曼今天在推特宣布辭職，由於古茲曼負責領導阿國與國際貨幣基金（IMF）的債務協商，他的請辭，對經濟危機日益嚴重的政府不啻為一大打擊。（圖／美聯社／達志影像）
▲阿根廷經濟部長古茲曼今天在推特宣布辭職，由於古茲曼負責領導阿國與國際貨幣基金（IMF）的債務協商，他的請辭，對經濟危機日益嚴重的政府不啻為一大打擊。（圖／美聯社／達志影像）

文/中央社

2022-07-03 11:33:01

（中央社布宜諾斯艾利斯2日綜合外電報導）阿根廷經濟部長古茲曼今天在推特宣布辭職，由於古茲曼負責領導阿國與國際貨幣基金（IMF）的債務協商，他的請辭，對經濟危機日益嚴重的政府不啻為一大打擊。

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古茲曼（Martin Guzman）並未說明辭職原因，但呼籲中間偏左總統艾柏托．費南德茲（Alberto Fernandez）修補內部對立，好讓「下任部長不會承受」他所遭遇的困境。

古茲曼還說：「你必須在執政聯盟內達成共識。」

古茲曼請辭的2週前，副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Kirchner）剛發表演說，攻擊總統艾柏托．費南德茲的經濟管理。

在經濟部長任內，39歲的古茲曼被賦予與IMF重新談判440億美元債務的重責大任。阿根廷堅稱無力償還這筆債務。

古茲曼在寫給艾柏托．費南德茲的信函中表示：「我寫信給您，遞出辭去經濟部長的辭呈。」他從2019年底開始擔任經濟部長。

2019年上任的這屆阿根廷政府現在民調來到低谷，通貨膨脹飆升到60%以上，阿根廷披索（peso）面臨的壓力日漸升高，主權債券也暴跌。

原本古茲曼預定前往歐洲與主權債權人巴黎俱樂部（Paris Club）談判20億美元的債務，如今他卻宣布請辭，留下一個群龍無首的經濟部。

阿根廷經濟，以及執政聯盟內部古茲曼等溫和派與克莉絲蒂娜．費南德茲等激進派的不合，都讓投資人抱持懷疑態度。

總部位於阿根廷的Management & Fit顧問公司主管佛諾尼（Mariel Fornoni）表示，重要盟友辭職，反映艾柏托．費南德茲從去年期中選舉以來的權力流失。

佛諾尼說，副總統勢力強大，身邊的激進派逼走了古茲曼。

要求不具名的政府消息人士告訴路透社，古茲曼請辭是因為覺得缺乏政治奧援。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1110703

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