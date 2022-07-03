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忘記報稅怎麼辦？別忘3步驟補申報　這時間內完成可免罰

▲110年所得稅申報已於6月30日結束，但有些人可能現在才想起來忘記報稅怎麻辦？財政部表示，可透過3步驟完成補報，而且在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰。（圖／NOWnews資料照）
▲110年所得稅申報已於6月30日結束，但有些人可能現在才想起來忘記報稅怎麻辦？財政部表示，可透過3步驟完成補報，而且在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-07-03 10:57:57

110年度所得稅結算申報已於6月30日截止，但可能還是有人現在才想起忘了報稅，那該怎麼辦呢？財政部表示，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰，並可透過「3步驟」完成補申報。

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根據財政部財政資訊中心彙整受理申報案件初步統計，截至今年6月30日止，綜合所得稅總申報件數644萬4043件，較前一年度645萬2288件，減少8萬245件，略減0.13%；總自繳稅額新台幣2259.95億元（含最低稅負申報稅額58.12億元），較前一年度1902.08億元，增加357.87億元；減除退稅金額後的稅收淨額1725.04億元，較前一年度1389.01億元，增加336.03億元，成長24.19%，財政部推估是經濟成長自然增加所致。

在營利事業所得稅部分，至6月30日總申報件數102萬6230件，較前一年度99萬0403件，增加3萬5827件，成長3.62%；總自繳稅額6857.92億元，較前一年度4593.49億元，增加2264.43億元，增加49.30%。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。對於營所稅申報自繳稅額增加，財政部分析，主要是上市、櫃公司110年度整體獲利較上年度成長72.17%所致。

雖然所得稅申報已結束，但可能還有人現在才想起來忘記報稅，那該怎麼辦呢？財政部表示，可以透過「3步驟」完成補報稅。首先，就是向戶籍地國稅局辦理人工申報，如果不便前往，可就近任一國稅局查調後，再將相關文件郵寄至戶籍地國稅局。

第2步驟就是到至代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納；第3步驟則是繳交申報書、繳款書證明聯及相關證明文件，而申報書及繳款書除臨櫃索取以外，可事先上網列印。

▲所得稅忘記申報怎麼辦？財政部提醒可透過3步驟補報稅。（圖／財政部提供）
▲所得稅忘記申報怎麼辦？財政部提醒可透過3步驟補報稅。（圖／財政部提供）
財政部也提醒，要到國稅局辦理人工申報，別忘攜帶本人／配偶／受扶養親屬的身分證及印章，委託代辦另要提供代理人身分證及委任書，如有新增扣除額，須備有檢附相關證明文件，如有退稅，也須提供金融機構帳戶資料。

財政部再次呼籲，逾期申報的朋友，儘早補報繳以免受罰，也建議前往國稅局前，先電洽問清楚應攜帶文件，避免多跑一趟，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰。

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