忘記報稅怎麼辦？別忘3步驟補申報　這時間內完成可免罰

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在營利事業所得稅部分，至6月30日總申報件數102萬6230件，較前一年度99萬0403件，增加3萬5827件，成長3.62%；總自繳稅額6857.92億元，較前一年度4593.49億元，增加2264.43億元，增加49.30%。另境外電商申報營利事業所得稅件數114件，申報應納稅額16.56億元。對於營所稅申報自繳稅額增加，財政部分析，主要是上市、櫃公司110年度整體獲利較上年度成長72.17%所致。
雖然所得稅申報已結束，但可能還有人現在才想起來忘記報稅，那該怎麼辦呢？財政部表示，可以透過「3步驟」完成補報稅。首先，就是向戶籍地國稅局辦理人工申報，如果不便前往，可就近任一國稅局查調後，再將相關文件郵寄至戶籍地國稅局。
第2步驟就是到至代收稅款金融機構（郵局不代收）現金繳納；第3步驟則是繳交申報書、繳款書證明聯及相關證明文件，而申報書及繳款書除臨櫃索取以外，可事先上網列印。
財政部也提醒，要到國稅局辦理人工申報，別忘攜帶本人／配偶／受扶養親屬的身分證及印章，委託代辦另要提供代理人身分證及委任書，如有新增扣除額，須備有檢附相關證明文件，如有退稅，也須提供金融機構帳戶資料。
財政部再次呼籲，逾期申報的朋友，儘早補報繳以免受罰，也建議前往國稅局前，先電洽問清楚應攜帶文件，避免多跑一趟，只要在未經檢舉或經稽徵機關調查前自動補報繳並加計利息，可免予處罰。