連日大雨土石坍方！苗21線交通中斷 7旬婦送醫不及病逝
受到午後雷陣雨、低壓帶影響，苗栗連日大雨導致土石鬆動，苗21線有多個路段出現落石，讓對外交通受阻，一名住在鹿場部落的78歲重病婦人，昨(2日)在家中昏倒，但前往送醫途中因落石而無法通行，最後因送醫不及而病逝。目前苗栗縣南庄鄉東河村鹿場苗21線12.3公里處，因大面積落石崩落，目前道路全面中斷，因山上有8家露營區，有超過300人因交通受阻尚無法返家。
經了解，苗栗南庄苗21線3.5公里處，2日中午發生第一次落石，砸中1輛廂型車和1輛機車，1名男子受傷送醫；第二次在12.3公里又有落石，幸無砸中人車，但造成交通中斷。南庄鄉公所表示，目前已先從外圍進行搶通，接著再往神仙谷崩山一帶推進，估過程中可能還會有土石崩落狀況，因此最快要到今(3日)晚間才能恢復通行，但若再有土石崩落，通車時間將會再拖延。
苗栗議員楊文昌透露，鹿場部落1名78歲的風姓老婦人原本罹患癌症，2日傍晚在家昏倒後失去生命徵象，家人在傍晚6點半到達神仙谷附近，但落石導致交通受阻、車輛無法通行，子女先行揹運通過落石區，再以救護車接駁送醫，但最後仍因送醫不及宣告不治。另外，該區還有8家露營區的80多帳露營客以及民宿客人，共有超過300人因道路受阻而滯留山區。（編輯：林莞茜）