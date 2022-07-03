金曲33／黃宣差1票輸給中國歌王　抱頭嘶吼超崩潰

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於一個獎都沒得，黃宣覺得周遭人的情緒更影響他，入圍最開心的永遠不是自己，而是工作人員和爸媽的心情，「他們難過我才會難過，我剛剛還在安慰我爸媽耶。他們得失心比我還重，哪個爸媽不會為自己的小孩加油？」好在父母跟自己一樣樂觀，亦感謝第30屆得到金曲獎那年，爸爸有來參加，以及媽媽給予的音樂天賦與支持，他才能走到今天。
黃宣對於入圍、主持金曲紅毯初體驗打99分高分，「不是說得獎的就很厲害，沒得獎的也是很屌，我就是一個很相信自己的人」。他自認是一個投手，只能掌控手上的球，不能控制結果，對於得獎抱持平常心，換個角度思考，也是因為喜歡音樂，才有機會參與金曲獎，以及獲得主持機會，「能看到台灣頂尖的音樂人齊聚一堂，我不是很頂級的歌手，我才出道三年多，今天可以得到這些，不是身邊的人幫助我，我也不會坐在這邊，所以我每一次參加金曲，可以看到這麼多人，又賦予我主持重責大任，可以去跟他們聊天、騷擾他們，說想不想上台（拿獎），當然很想，但我還是得說我玩得很開心」。
黃宣主持紅毯表現可圈可點，有望開啟主持之路嗎？他說：「我不是專業的主持人，不知道大家能不能接受我。」若主持邀約暴增，甚至大過音樂工作怎麼辦？黃宣笑回：「如果是這樣，我會檢討喔！」但仍抱持順其自然，「有適合的再說，時間自然而然會帶領我該去的地方」。
金曲獎評審團主席阿弟仔在金曲獎結束後，受訪透露「最佳男歌手」評審投票激烈，最後一輪是崔健跟黃宣廝殺，最終黃宣以1票之差輸給崔健，黃宣聽到後震驚瞪大雙眼，對記者大喊：「你（記者）不該跟我講的！我現在反而會更在意！」但他再持樂觀態度，甚至模仿起崔健的歌，「我今天還可以跟他一起入圍，我怎麼可能....我是幾歲的人，崔健哥哥是中國搖滾教父級，所以我才說我入圍當下就已經得獎」。