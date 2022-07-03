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票價「26年未漲」北捷快撐不住？柯文哲：以不調漲為原則

▲針對26年未調漲票價的台北捷運，恐怕將因電費調漲的緣故而有所調漲，台北市長柯文哲3日表示，現階段還是以不調漲為原則。（圖／台灣民眾黨提供）
▲針對26年未調漲票價的台北捷運，恐怕將因電費調漲的緣故而有所調漲，台北市長柯文哲3日表示，現階段還是以不調漲為原則。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／綜合報導

2022-07-03 11:58:54

因應電價調升的緣故，26年未調漲票價的台北捷運，也表示「這次恐怕難以負荷」。而台北市政府身為北捷最大股東，市長柯文哲今（3）日則表示，現階段仍以「不漲價」為原則，並且希望北捷能夠額外開闢業外收入，補貼電價調漲可能帶來的成本增加。

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柯文哲表示，北捷從成立至今已經26年沒有調漲過票價，「你想想看一家公司不管物價怎麼漲，撐了26年票價都沒有漲，所以事實上北捷相當辛苦。」柯文哲直言，自己私下也會消遣北捷，開公司開到要賣咖啡來增加額外收入，以補貼票價虧損。

「我有看他們提出的報告，如果這次電費漲價，他們的成本要增加3億。」柯文哲說，北捷要平衡3億的成本支出不是一件容易的事，如果要平衡，除了增加業外收入以外，最直接的方式就是調整票價，「我是鼓勵他們說，能撐住盡量撐住。」

柯文哲強調，有告訴北捷「盡量以不漲為原則」，原因在於北捷一天還是有兩百萬人次的運量，只是增加一塊錢都會造成問題，但還是要等到電價真的調漲以後，把財務報表重新計算一遍，再看問題怎麼解決。

「現在是參考香港八達通的營運模式，盡量增加業外收入的比例。」柯文哲說，現階段北捷的收入來源，仍有超過八成是票價收入，但若有效開創業外收入，降低票價收入的比重，就能夠抑制住票價的調漲。

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