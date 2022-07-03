台芒果澳門驗出新冠病毒 防檢局：未獲通知籲採國際規範
針對澳門再傳出7月1日從一批台灣進口的芒果外包裝樣本檢出新冠肺炎（COVID-19）病毒核酸陽性，將暫緩品牌商入口申請一周。對此，農委會防檢局今（3）日表示，至今仍未接獲澳門官方正式通知，且自今（2022）年6月15日後即未有輸出業者向防檢局申請芒果輸往澳門，並呼籲澳門當局應依照國際規範採行符合科學及風險管控適當措施，以維貿易順暢。
防檢局指出，依據目前科學研究，並未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人，此檢驗及限制措施並不符合科學，而且至今仍未接獲澳門官方正式通知，且自今年6月15日後即未有輸出業者向該局申請芒果輸往澳門，若有接獲澳門消息，將轉致衛生單位調查。
防檢局也強調，以檢出COVID-19為理由影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示該項措施不合理。
防檢局也再度呼籲澳門當局應依照國際規範採行符合科學及風險管控之適當措施，以維貿易順暢。
※【NOWnews 今日新聞
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