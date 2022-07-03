桃園房市後勢可期！璟都建設4大建案齊發　3大特區新指標

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璟都建設機構董事長黃國明指出，即便現在房地產大環境不景氣，政府也持續祭出打房措施，但璟都還是看好桃園市、看好桃園航空城的未來，因此持續積極購地、推案，加速推動「永續宅」建設，不只有永久保修，更因為地段價值成長，讓買的客戶也高興。「當年龜山案，我們買在最低點，1坪從9萬元開賣，到結束都有17、18萬元，所有1200多戶的住戶都跟我道謝，看到住戶開心，就是我最大的快樂！」
黃國明強調，持續看好桃園航空城的交通建設，有信心能夠帶動整體房地產上揚，璟都也會持續和兩大代銷合作，除了五大推案超過110億元以外，希望未來每年有200億元以上的銷售，就算不景氣，自用住宅還是很有機會！
■璟都米蘭熱銷6成 掀起雙北移居風
桃園中路特區「璟都米蘭」立足30米正光路，迎向6300坪運動公園，地段、景觀皆是上乘，雙北買家及桃園在地客爭相入主，銷售已達6成。中路特區幅員約43萬坪，是桃園區最大開發，北鄰藝文特區、南銜市府商圈，境內規劃公園校園，司法園區和行政園區擇此落點。
正光路縱貫中路特區，與60米大興西路形成十字蛋黃區。「璟都米蘭」坐鎮雙軸之心，面對面還有中路運動公園，開窗即可迎入美景，加上基地三面臨路，比雙臨角地更顯稀有珍貴。
「璟都米蘭」提倡新義式美學，外觀簡約優雅、公設豐富，結合近200米景觀綠軸。建材內裝包括德國BWT全棟&廚下型淨水、BOSCH洗碗機、日本Rinnai抽油煙機＆爐具、日本INAX精品衛浴、Panasonic暖風機、英國Studor吸氣閥、PHILIPS飛利浦電子鎖、Unicom人臉辨識系統等。目前主推總價1458萬起邊間大3房加平面車位，享有前後陽台、臥室採光、精品雙衛規劃。
■「璟都城品」即將完銷 第二期「璟都劍橋」將公開
「桃園大有」因為地勢相對高，加上頂尖的生活品質，被冠上桃園之巔的美名，更成為移居置產的熱門關鍵字。大有特區鄰近藝文特區與桃園車站舊市區，長年累積的生活機能，深受許多世代家庭青睞。
區域內設置4所國小、2所國中，採買購物有新光三越為首的商圈，並坐享梯田生態公園、虎頭山公園、桃林鐵道，鄰近榮總桃園院區，集結學區、商圈、綠地、醫療多方機能優勢。璟都建設去年在大有特區推出「璟都城品」，已在今年完銷，第二期「璟都劍橋」蓄勢待發，企圖營造媲美劍橋大學城的生活氛圍。
■國際飯店宅來了！「璟都麗緻」複製青埔繁榮模式
「璟都麗緻」執掌大園大觀雙商圈，大園區公所、戶政事務所坐鎮於此，採買有公有零售市場、大園夜市、2家全聯外，還有大園運動中心、敏盛醫院、喜來登酒店、桃禧航空城酒店以及潮音國小、雙語大園國中等等。交通方面，由大園交流道可銜接國道2號、國道2甲及中山高，機場捷運A15大園站可一線直通高鐵桃園站。
「璟都麗緻」立面簡約洗鍊，22-44坪戶戶2-3面採光、併有「+1房」彈性設計滿足生活想像。公設會館比照精品飯店，迎賓廳、接待櫃台、交誼區、健身房結合四季中庭及共融式樂園，訴求「Home as Hotel」在家即是休閒，全案即將公開。
■兆元航空城起飛 「璟都文華」入主國門首席
璟都建設看好桃園航空城的客運園區，在此連推四案，其中「璟都文華」首先引爆話題，是四案中最早亮相的領航之作。桃園機場、青埔高鐵、客運園區，組成桃園航空城的三大核心，而客運園區正好是桃園機場和青埔高鐵交界的宜居城市。「璟都文華」執掌環區西路門戶，可經由廣大路連接月桃路拓寬計劃通往青埔，是客運園區最靠近青埔的國門首席。
客運園區未來計劃以機場聯外道路連接機場捷運A15大園站，捷運綠線也將以機場捷運A16橫山站作為轉乘站，連結客運園區和大園市區、青埔。「璟都文華」掌握客運園區交通樞紐，快速通達機場、青埔、大園市區。
「璟都文華」座擁萬坪綠意景觀，鄰近雙語名校大園國中和潮音國小預定地，擁有交通、學區、環境優勢，以及精品飯店級公設，將成為客運園區的熱門潛力標的。
■興光堡壘圓滿謝幕 2023百億中路地王即將現身
「興光堡壘青年創藝聚落」原為璟都建設形象館，自2019年起無償提供市府使用3年，成爲相伴桃園青年成長的秘密基地！興光保壘內部有7大多元空間，練團室、放映室、藝文走廊皆有，是桃園青年的優質表演基地，桃園市政府為感謝璟都建設機構成就興光堡壘，桃園市長鄭文燦在今（3）日興光堡壘閉幕典禮時，頒發 「成就榮譽獎」 給璟都建設機構董事長黃國明，感謝無私提供興光堡壘場地。璟都建設機構計畫將於2023年，在此塊基地推出近百億規模案，請桃園市民們拭目以待！