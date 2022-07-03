台東熱氣球今晨停飛！遊客失望狂湧粉專抱怨 縣府回應了
受到天候影響，7月2日開幕的「2022台灣國際熱氣球嘉年華」，昨(2日)，臨時通知3日上午場活動取消，也沒有提供繫留體驗跟展球活動，讓不少專程到場的準備同樂的民眾相當不滿，紛紛湧入官方臉書粉絲專頁抗議，對此，台東縣交通觀光處回應，活動原則上雖是以旅客需求作為最大考量，但仍須考慮很多層面問題，最重要的就是「天候」、「場地」2大因素，總指揮判斷早晨天氣，最終才決定忍痛取消今早熱氣球活動。
暑假期間熱門活動「台東熱氣球嘉年華」，今年7/2-7/3、7/30-7/31、8/13-8/15在鹿野高台盛大開辦，但首波活動遇上大雨，主辦單位在考量安全等因素後，昨日雖照常開幕舉辦光雕記者會，但下午場次因雨勢漸大而取消，到了晚間公告今日上午場活動取消，且沒有繫留體驗跟展球活動，有網路預約的朋友可以辦理退費。
消息一出，讓專程來參與活動的民眾相當不滿，紛紛湧入臉書留言，批「應變措施需要再加強」、「今年最失敗的決定，就是相信了『不畏颱風』來看熱氣球」、「全天立球讓專程來的旅客拍照觀賞也不是困難的事」等，也希望活動方的相關公告可以更早發布，讓遠道而來的遊客可以趕緊變更行程。
對此，台東縣交通觀光發展處長余明勳回應表示，整體活動原則上雖是以旅客需求作為最大考量，但仍須考慮很多層面問題，最重要的就是「天候」、「場地」2大因素，而昨日因下雨關係，場地因車子進出已經有泥濘，因此如果再持續下場地去「可能會滿糟糕的」。
余明勳指出，總指揮判斷早晨天氣，最終才決定忍痛取消今早熱氣球活動，至於公告時間，他也說目前都是決定於前一晚進行綜合判斷後，在前一天晚間10點就提前公布，若活動未取消就不會有公告，下午場則照常舉行。（編輯：林莞茜）