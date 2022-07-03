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高市打造60萬噸滯洪池　提升典寶溪防洪能力

▲高雄市長陳其邁今天視察典寶溪D區滯洪池工程，要求滯洪池及相關抽水站要發揮治水成效，並做好相關防汛措施。（圖／高市府提供）
▲高雄市長陳其邁今天視察典寶溪D區滯洪池工程，要求滯洪池及相關抽水站要發揮治水成效，並做好相關防汛措施。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-03 15:57:14

汛期將至，高雄市政府為提升橋頭梓官一帶典寶溪防洪能力，特別投入1億元預算打造60萬噸滯洪池，市長陳其邁今(3)日在視察典寶溪D區滯洪池工程時除要求各單位因應受颱風外圍環流影響有強降雨情形，滯洪池及相關抽水站要發揮治水成效，並做好相關防汛措施外，也應積極趕辦橋頭地區各項排水工程及持續推動鹽埔橋抽水站興建工程等能如期如質完成。

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▲陳其邁表示，典寶溪ABD區滯洪池完工後，將可大幅解決岡山、橋頭、梓官等地區的積淹水問題。（圖／高市府提供）
▲陳其邁表示，典寶溪ABD區滯洪池完工後，將可大幅解決岡山、橋頭、梓官等地區的積淹水問題。（圖／高市府提供）
高雄市長陳其邁今天率水利局團隊及區公所，會同當地立委邱志偉、副議長陸淑美、議員黃秋媖、高閔琳及里長等，視察典寶溪D區滯洪池工程時做出上述表示。 

陳其邁表示，北高雄典寶溪流域從前市長陳菊時就注入將近7億元的防汛預算興建滯洪池，A、B兩個滯洪池滯洪量達148萬噸，D區滯洪池分為1、2期防汛計畫，其中，典寶溪D區第2期計畫，約有1億元的經費，鹽埔橋抽水站有8500萬元預算，典寶溪ABD區滯洪池完工後，將可大幅解決岡山、橋頭、梓官等地區的積淹水問題。

水利局指出，典寶溪沿線目前已完成典寶溪 A區及B區滯洪池，滯洪量共148萬噸，在汛期間充分發揮滯洪的功能，並且大幅改善岡山區白米里及劉厝里淹水情形。另滯洪池內亦設置休憩長椅、環池休閒步道，並保留適當綠帶種植灌木及開花喬木，為地方打造滯洪池多元目標休憩空間。

同時，為持續提高典寶溪防洪標準，改善橋頭區芋寮里及梓官中崙里等淹水問題，已向中央爭取經費辦理典寶溪D 區滯洪池工程，規劃42公頃滯洪池，可提供約105 萬噸滯洪量，工程分4期辦理，第一期已於108年完工，滯洪量25萬噸，已發揮了治水的成效，水域空間亦設置太陽光電發電系統，完成併聯發電；第二期經費1億元，目前施工中，滯洪量35萬噸，預計於112年3月完工，後續市府團隊將持續推動第三及第四期之興建。

水利局也強調，在典寶溪排水沿線一帶，爲改善橋頭地漥地區東、西林社區積淹水問題，規畫在鹽埔橋旁新建抽水站，將內水抽排至典寶溪，提升防洪保護標準，降低該區域積淹水情形。鹽埔橋新設抽水站工程也獲中央補助8,500萬元，興建3台抽水機，總抽水量每秒達6噸，將於今（111）年底前完工。並為因應汛期豪雨到來，目前已於鹽埔橋旁架設6台移動式抽水機組進行臨時應急抽水，以避免因施工期間，造成東林、西林社區積淹水發生。

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