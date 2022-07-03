高市打造60萬噸滯洪池　提升典寶溪防洪能力

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陳其邁表示，北高雄典寶溪流域從前市長陳菊時就注入將近7億元的防汛預算興建滯洪池，A、B兩個滯洪池滯洪量達148萬噸，D區滯洪池分為1、2期防汛計畫，其中，典寶溪D區第2期計畫，約有1億元的經費，鹽埔橋抽水站有8500萬元預算，典寶溪ABD區滯洪池完工後，將可大幅解決岡山、橋頭、梓官等地區的積淹水問題。
水利局指出，典寶溪沿線目前已完成典寶溪 A區及B區滯洪池，滯洪量共148萬噸，在汛期間充分發揮滯洪的功能，並且大幅改善岡山區白米里及劉厝里淹水情形。另滯洪池內亦設置休憩長椅、環池休閒步道，並保留適當綠帶種植灌木及開花喬木，為地方打造滯洪池多元目標休憩空間。
同時，為持續提高典寶溪防洪標準，改善橋頭區芋寮里及梓官中崙里等淹水問題，已向中央爭取經費辦理典寶溪D 區滯洪池工程，規劃42公頃滯洪池，可提供約105 萬噸滯洪量，工程分4期辦理，第一期已於108年完工，滯洪量25萬噸，已發揮了治水的成效，水域空間亦設置太陽光電發電系統，完成併聯發電；第二期經費1億元，目前施工中，滯洪量35萬噸，預計於112年3月完工，後續市府團隊將持續推動第三及第四期之興建。
水利局也強調，在典寶溪排水沿線一帶，爲改善橋頭地漥地區東、西林社區積淹水問題，規畫在鹽埔橋旁新建抽水站，將內水抽排至典寶溪，提升防洪保護標準，降低該區域積淹水情形。鹽埔橋新設抽水站工程也獲中央補助8,500萬元，興建3台抽水機，總抽水量每秒達6噸，將於今（111）年底前完工。並為因應汛期豪雨到來，目前已於鹽埔橋旁架設6台移動式抽水機組進行臨時應急抽水，以避免因施工期間，造成東林、西林社區積淹水發生。