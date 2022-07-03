垃圾滿大街！印度禁用一次性塑膠 吸管、免洗餐具全在列
印度政府為了杜絕街道上垃圾滿地、塑膠廢料拋棄問題嚴重的現象，決定於七月起宣布將一共19項「一次性塑膠」列入禁止使用清單，其中包含了塑膠吸管、免洗餐具、香菸包裝。外媒指出，塑膠垃圾是這個全球第二人口大國印度的主要污染來源，是否能徹底執法和達成效果有待觀察。
去年第26屆聯合國氣候變遷大會（COP26）上，多國政府企業也把「2030年減排目標」、「零碳經濟」作為目標，做出多項永續承諾。根據《路透》、《CNN》報導指出，印度每年消耗大約1400萬噸的塑膠，但卻沒有一個積極發揮作用的處理系統能夠解決這龐大的耗費量，導致來自印度各地的人們隨處扔置塑膠製品，滿街上的垃圾最終被踢進水溝，導致渠道、河川甚至海洋飄滿這些人為垃圾，危及生態與動物生命。
印度的一次性塑膠商品需求飆升，來自於國內經濟快速成長，包含百事可樂、可口可樂及印度最大飲料品牌「Parle Agro」等國內外企業皆試圖遊說印度總理莫迪（Narendra Modi）政府不要禁用塑膠吸管，或至少暫緩實施限制，表示對禁令打亂市場的結果感到擔憂。
不過莫迪政府仍宣布禁止使用部分「一次性塑膠」物品，包括吸管、免洗餐具、耳塞、包裝膜、冰淇淋、糖果和氣球的塑膠棒以及香菸包裝等產品；至於塑膠袋雖不在此次禁令範圍內，但政府也規定製造商及進口業者必須提升重複使用性，增加袋子厚度等，這讓不少食品公司以外的塑膠業者也跟著抱怨政府禁令並未給予足夠準備時間因應。
碳排量位居全球前五名的印度，在總理莫迪的宣示下，碳排強度打算從目標減少35%提高至45%，為了貫徹塑膠廢料的減少，政府也宣布成立相關局處檢查非法使用、販售或分發一次性塑膠商品。