力挺20年老友明金成！蕭淑慎「下海」當媽媽桑

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因腫瘤開刀，蕭淑慎坦承推掉不少戲劇邀約，這次答應明金成客串演出，絕對是義氣表現，但不少粉絲仍心心念念，希望她能好好接部戲而非驚鴻一瞥，蕭淑慎感謝粉絲外，也說這段期間服藥調養下，副作用便是易倦與臉腫，當這些問題降臨在演員身上時，會造成劇組困擾，蕭淑慎貼心想到這些後，就算拿到超愛的劇本也只能忍痛婉拒。不光如此，病況也影響到她為人母的期待，早前老公社群貼了張夫妻同抱小孩的照片，瞬間引爆粉絲祝賀，後來才得知誤會一場，是親戚的小孩，問蕭淑慎想生嗎？只見她嘆氣表示：「我想生啊！我一直在吃藥調養，怎麼去做備孕這件事？再加上我現在已經46歲了，要再去生個小孩有點辛苦…我自己也覺得可惜，但沒辦法。」至於凍卵，蕭淑慎也表示無法進行，「要凍卵就得要停藥，我可能有一點遺憾就是年輕時沒有這個意識，或許之後吧！之後看看緣分，如果身體、整個狀態都允許的話，但現在為止是不太可能。」
螢光幕前偶爾小露面，大部分心力著重自家美療診所上，蕭淑慎在演藝圈超過20載，自認沒白過，「不管好的、壞的都是我的經歷。」她坦承改變最多的是脾氣，「以前脾氣不好，我可能是那種0.1秒會暴怒的人！」但經過時間淬礪下，蕭淑慎感性說：「你會發現好像真的不如意是正常，以前就會覺得不是啊，在我身上怎麼可以發生這樣的事？不可以對我不公平！你就是要對我好啊！但是後來知道，哪有什麼不可以，人都是一樣的，任何事發生在身上後，就是要靠自己把這些事走過去！所以看到現在，我現在這個樣子，就是我自己滿驕傲的一件事，我覺得我現在比以前好，一切都值得。」