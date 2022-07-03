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力挺20年老友明金成！蕭淑慎「下海」當媽媽桑

▲明金成（左一）邀請蕭淑慎（右二）拍戲事前沒給劇本。（圖／LiTV）
▲明金成（左一）邀請蕭淑慎（右二）拍戲事前沒給劇本。（圖／LiTV）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-07-03 14:04:442022-07-03 14:11:50

導演明金成的遺作《外送英雄》請到20年好友蕭淑慎客串夜總會媽媽桑，蕭淑慎憶起當時劇組考量她的身體狀況，允諾1天之內便可拍完戲分，「製作人對我說：『明金成說妳一定要來啦。』」拗不過好友請託，可愛的是，蕭淑慎接角色前，不但不知道演什麼，更沒有所謂的劇本，「我說我明天都要拍了，我都不知道我要演什麼？也不知道是什麼狀況，我真的是到前一天才知道演一個媽媽桑，明金成就說：『老蕭，妳來就好。反正大概那個方向，然後照這樣的狀況去詮釋那個氛圍。』至於李沛旭，我們認識滿久的，那天看到他本人，我著實嚇了兩大跳，我說你本人比照片看起來看更大隻。」

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▲蕭淑慎因腫瘤開刀推掉不少戲劇邀約。（圖／LiTV）
▲蕭淑慎因腫瘤開刀推掉不少戲劇邀約。（圖／LiTV）
蕭淑慎從明金成仍是演員時即認識，當時與那維勳三人，2000年一同在花東拍攝鄧安寧導演的民視劇場《聽海》成為莫逆，稱自己是獨行俠的她，很多同仁幾乎合作完便不聯絡，唯獨明金成是其中一位會聯絡的老友，「他沒有變的就是，他給我的感覺就還是20年前那個樣子，即便他是個導演仍都非常照顧人，而且他是很會照顧每一個人的情緒，這是我覺得很難得且難能可貴的特色。我會說你都沒有變哩，他則笑回說：『就變胖嘛…不然為什麼會當導演？就是變胖了演員幹不下去啊。』」

▲蕭淑慎46歲努力備孕。（圖／LiTV）
▲蕭淑慎46歲努力備孕。（圖／LiTV）
因腫瘤開刀，蕭淑慎坦承推掉不少戲劇邀約，這次答應明金成客串演出，絕對是義氣表現，但不少粉絲仍心心念念，希望她能好好接部戲而非驚鴻一瞥，蕭淑慎感謝粉絲外，也說這段期間服藥調養下，副作用便是易倦與臉腫，當這些問題降臨在演員身上時，會造成劇組困擾，蕭淑慎貼心想到這些後，就算拿到超愛的劇本也只能忍痛婉拒。不光如此，病況也影響到她為人母的期待，早前老公社群貼了張夫妻同抱小孩的照片，瞬間引爆粉絲祝賀，後來才得知誤會一場，是親戚的小孩，問蕭淑慎想生嗎？只見她嘆氣表示：「我想生啊！我一直在吃藥調養，怎麼去做備孕這件事？再加上我現在已經46歲了，要再去生個小孩有點辛苦…我自己也覺得可惜，但沒辦法。」至於凍卵，蕭淑慎也表示無法進行，「要凍卵就得要停藥，我可能有一點遺憾就是年輕時沒有這個意識，或許之後吧！之後看看緣分，如果身體、整個狀態都允許的話，但現在為止是不太可能。」

螢光幕前偶爾小露面，大部分心力著重自家美療診所上，蕭淑慎在演藝圈超過20載，自認沒白過，「不管好的、壞的都是我的經歷。」她坦承改變最多的是脾氣，「以前脾氣不好，我可能是那種0.1秒會暴怒的人！」但經過時間淬礪下，蕭淑慎感性說：「你會發現好像真的不如意是正常，以前就會覺得不是啊，在我身上怎麼可以發生這樣的事？不可以對我不公平！你就是要對我好啊！但是後來知道，哪有什麼不可以，人都是一樣的，任何事發生在身上後，就是要靠自己把這些事走過去！所以看到現在，我現在這個樣子，就是我自己滿驕傲的一件事，我覺得我現在比以前好，一切都值得。」

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