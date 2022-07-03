蕭亞軒鼻子就是怪！本人大素顏影片曝光　真面目現形

中低音天后蕭亞軒（Elva）出道22年，消失螢光幕許久，昨（2日）以神祕嘉賓身分現身金曲獎，頒發最佳華語女歌手，歷經生病、事業停擺、情變、破相等低潮後，她敞開雙手，霸氣宣告：「Elva is back !」粉絲激動不已，不過不少人發現Elva的鼻子怎麼看怎麼怪，本人在典禮後分享一段梳化影片，真實面容開放給大家檢視。
Elva今凌晨在臉書上傳影片，紀錄登上金曲獎舞台前，團隊為她打理門面的過程，其中一段，Elva穿睡衣，夾著髮夾，臉上沒有上妝，可見42歲的她，皮膚依然白皙無瑕，幾乎看不到被愛犬咬傷而重建的傷疤，天生的鷹勾鼻也不如螢幕上突兀，證明也許是妝容或舞台燈光造成誤會。
影片中，Elva化上極具國際感的妝，換穿SAINT LAURENT正紅大V高衩禮服，配戴珠寶首飾，華語樂壇一姊氣勢重現，她表示：「我決定要出席金曲盛會很重要的原因，是因為我要以一個沒有入圍過金曲的人，鼓勵所有的音樂人繼續在這行業奮鬥努力，更謝謝大家堅持付出成就很多好歌。」
該則影片發布半天，觀看數達15萬次，大批粉絲湧入留言：「不許妳再消失了 」、「依舊是舞台女神」、「天后氣場就是不一樣，等妳Back」、「老粉一直在等」、「超級骨灰粉很想妳，開心到哭」、「在電視面前大聲尖叫，超興奮」、「我的青春都是妳，歡迎回來」！（編輯：楊穎軒）