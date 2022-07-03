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戒斷成功？IEA：歐盟自美國進口天然氣　首度超過俄羅斯

▲歷經對俄羅斯的經濟制裁，國際能源總署指出，今年六月歐盟自美國進口的天然氣首度超越俄國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歷經對俄羅斯的經濟制裁，國際能源總署指出，今年六月歐盟自美國進口的天然氣首度超越俄國。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-03 14:16:58

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，以美國為首的西方國家便針對俄國進行多項經濟制裁，其中天然氣等能源限制進口措施是把嚴重雙面刃，歐盟國家必須在冬天來臨前另尋天然氣管道；而國際能源總署（IEA）日前指出，上個月歐盟自美國進口的天然氣首度超越俄國。

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綜合外媒報導，俄羅斯遭經濟制裁以來，也決定將天然氣等能源販售給金磚五國等立場較為「挺俄」的經濟體系，開始減少從北溪天然氣管線（Nord Stream）輸歐的供應量，為了維持天然氣儲量，歐盟不得不轉向美國尋求替代管道。

▲德國反對俄羅斯以盧布支付俄羅斯天然氣的要求，德國能源業者表示，要擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，德國將需要3年時間另外尋覓替代供應源。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯要求歐洲國家以盧布支付俄羅斯天然氣，歐洲國家仍需多年時間另外尋覓替代供應源。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
根據國際能源總署署長比羅爾（Fatih Birol）表示，俄羅斯大幅削減對歐盟輸出的天然氣量，此消彼漲下導致歷史上首次出現歐盟自美國進口的液化天然氣（LNG）超過從俄羅斯進口的管道天然氣。

自美國能源部6月初的數據來看，自俄烏戰爭爆發以來，今年4月起光是法國、西班牙、英國、荷蘭和波蘭等5個歐洲國家，就已經佔了美國液化天然氣出口總量的54.1%；另外歐盟27個成員國中有10個國家也針對能源缺乏表達示警，部分國家認為俄羅斯有意減少天然氣供應量對抗西方，被迫改為找尋包括煤炭、核能等替代燃料，俄國對此則否認此舉是有預謀的。

儘管美國和其他天然氣大國的出口量創下歷史新高，國際能源署與分析師皆表示，如果不採取措施節約能源，歐洲今年冬天仍將面臨嚴重的供應問題。

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