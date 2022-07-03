巴黎機場也罷工！地勤組要求加薪 初夏旅客崩潰受影響
新冠疫情不僅對全球公共衛生造成影響，更是導致通貨膨脹重創民生經濟，在英國已有4萬人參與罷工潮要求加薪7%以應對嚴重的通貨膨脹，而經常上街爭取勞權的法國人也不例外，在法國戴高樂機場的地勤人員也宣布即將發動一系列的罷工，要求推動加薪緩解通膨之痛，這代表著今年夏天往返法國的旅客可能受到干擾。
全球航空業如今面臨相同問題，那就是因為疫情緩解旅客回歸，短缺的人力卻一時無法補充，導致航空旅行需求旺盛下，員工必須超時工作或忍受比平常更尖峰擁塞的工作量，位於巴黎的戴高樂機場（Charles de Gaulle airport）的地勤人員也無法再忍受人員短缺造成的工作壓力和遲遲沒有提升的薪資，表示將於本月8日至10日組織另一場罷工行動。
綜合外媒報導，上一次地勤人員組織的罷工行動自6月30日開始，一直持續到本月3日，儘管法國民航局表示，罷工帶來的擾亂將逐漸減少，但這場薪資爭取行動似乎還沒到頭，消息指出巴黎機場集團（Groupe ADP）曾向機場員工提供4%的加薪幅度，前提是機場員工必須同意於本月1日結束罷工，但是參與行動者拒絕了這項提議。
法國總工會（CGT）秘書長貝爾頓（Daniel Bertone）表示，大多數工人認為這個提議「不夠好」，這些參與行動的勞動階層並不信任管理階層，「他們不接受這個『要馬拉倒』的勒索提議」；貝爾頓亦指出，他們已經通知管理階層，自7月8日到10日將會有新的一場罷工計劃，巴黎機場的外包商同樣也計畫舉行其他罷工行動，預計將於7月13日至7月17日舉行，代表七月前兩週旅客恐怕深受影響。
受到罷工影響，巴黎機場光是從當地時間早上5點至中午12點就有五分之一的航班被迫取消，不過法國航空（Air France）仍表示，該公司依舊維持所有的長途航班以及九成的中程航班服務。