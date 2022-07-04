名家論壇》韋安／雙北人選久懸未決　民進黨到底等什麼？

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一，2020之後，蔡英文總統身邊形成新的幕僚群。蔡和幕僚群與所謂英系，考量問題的角度和追求的目的，已不完全相同。
二，小英和其幕僚們，希望2022贏的漂亮，在選後，她可以延續絕對的影響力。在決定2024人選時，擁有主導權。到時候再看幾個可能人選的民調，誰行就推誰上。就算交棒給賴，也會有有價值的「人情」。若2022選的不漂亮，蔡就無法華麗「落幕」。
三，英系則希望在蔡政權之後，仍享有可控的權力和影響力。所以，佈局陳時中選台北，羅致政選新北。並鼓勵推動陳建仁入黨，可以參與2024一役。陳建仁強調，蔡英文總統從來沒有跟他講過入黨的事情，他也不曉得申請書是蔡總統的簽名，是之後才拿給蔡總統去簽。這種說法應該符合實情。
四，陳建仁當然算的上民進黨內A咖，雖然是學者出身，以清流自居，有溫文儒雅的形象。但當一個人享受過權力後，自然也會有繼續追逐權力的慾望。陳近期受訪多次表示「完全沒有2024大選的規劃」，但「被規劃」還是有可能的。
五，蔡與幕僚分析，由於疫情的影響，陳時中贏得台北的機會，已在大減中。所以遊說陳建仁選台北，而陳要的是2024的總統，對台北沒意願。目前，還是陳時中選台北的幾率最高。
六、林佳龍是小英期待的新北市長人選，而林的想法可能是，若陳建仁明確拒絕被征召選台北，他就有和陳時中一較上下的機會，但目前仍被一些不樂見此事發生的派系全力阻擋。
七，「陳建仁選新北」，是被一些人故意放出的消息，與蔡未有共識。既幫陳時中解圍，也是給陳建仁一個期待和說法。雖然陳選新北一定會輸，但有「苦勞」和六都選戰經歷，可累積參選2024的能量和正當性。
綠營把藍營2022選後才會發生的，2024的總統人選之爭，提前到現在處理，內部的角力和競爭十分火爆激烈。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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