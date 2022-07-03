台股周跌近千點！國安基金是否護盤？操盤手說還在觀察
台股周跌近千點，失守14400點，周線更已連4黑，台積電也下殺至453.5元。由於明（4）日台股又將開盤，市場也關注國安基金是否進場護盤？對此，國安基金執行秘書、也是國安基金操盤手的財政部政務次長阮清華今（3）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「我們會關注」，美股也有點回穩，總是要先了解狀況，至於市場有無失序？他說「現在還在觀察」。
在通膨壓力與經濟烏雲持續壟罩市場，台股7月1日受到美股重挫下持續探底，並摜破14500點整數關卡、14400點也告失守，終場下跌482.65點，收在14343.08點，周線也連4黑，累計1周下來台股共跌掉960.24點，跌幅6.27%，也是13個月來單周最大跌幅，而外資周賣超台股400.54億元，連續4周站在賣方。
雖然美股周五尾盤扭轉頹勢，3大指數翻紅，其中道瓊工業指數終場上漲321.83點，漲1.05%，收在31097.26點；那斯達克指數上漲99.10點，漲0.90%，收在11127.84點，但費城半導體指數仍下跌97.795點，跌幅有3.83%，收在2458.456點，市場也擔憂台股明日開盤表現，尤其台積電是否會進一步探底？國安基金會不會提前開會討論護盤？
對此，國安基金執行秘書、也是國安基金操盤手的財政部次長阮清華今日受訪表示，「我們會關注」，沒看盤怎麼決定要不要開會，總是要先了解狀況，而國安基金7月中旬確實會召開例會，目前日期還沒確定。
面對台股周跌近千點，市場是否有失序情況？阮清華說，「再觀察，現在還在觀察，周一還沒開盤」，但美股基本上也有點回穩，台股也是這幾天跌比較凶，之前還算較穩健，目前也不是台股才這樣，是全球性問題。