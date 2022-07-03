高市今3882例　陳其邁：請醫師對高風險者積極評估用藥

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高雄市今天公布新增3,882例COVID-19本土確診個案，盛行率16.13%，整體疫情穩定趨緩。根據衛生局的統計65歲以上長輩第四劑接種率19.1%，12-17 歲青少年族群第三劑接種率54.2%；衛生局簡任技正潘炤穎表示，高雄市今天持續開設2站社區接種站並發單通知5,880位65歲以上長輩接種疫苗，且於捷運左營站及美麗島站設置疫苗接種站，提供所有符合接種對象的市民朋友進行疫苗接種。
特別是12-17歲尚未接種第三劑疫苗的青少年朋友以及可接種第四劑疫苗的機場港埠、航空機組員、機構與社福系統工作人員、居家檢疫相關工作人員，均可持識別證或工作證，前往捷運站或各合約醫療院所接種疫苗。
高雄市COVID-19確診個案97.3％為輕症或無症狀而進行居家照護，目前負壓隔離及專責病房總計2,039床，空床率60.5%；加強型防疫旅館總計484床，空床率89.3%。假日期間，市民朋友若外出出遊或前往人潮聚集場所，口罩仍應戴好戴滿，注意社交距離，重視個人衛生，回家後立即洗手、洗臉、換衣服，以降低感染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。