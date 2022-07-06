平價賣爆！「現刨黑松露」豬排超香　咖哩、小籠包都爽吃

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官方透露最新消息，才剛開賣不到一天的新鮮黑松露，因為大受歡迎爆賣、且因國際航班因素到貨有限，改為每日限量售完為止，建議還沒嚐鮮的消費者，記得訂位前先電話確認喔。
原本口碑極好、品質保證的勝政日式豬排及勝勢日式豬排，升級選以台灣精緻肉品「究好豬」，打造經典里肌豬排並搭配黑松露白醬，並現場浮誇下起「黑松露雪」，大方將整顆新鮮黑松露桌邊現刨，清爽白醬誘發黑松露獨特迷人的沁香，一口爽快咬下紮實肉感，越嚼越香。
常以季節限定口味征服饕客的日本北海道Suage湯咖哩，全新以醇厚椰奶湯底，搭配使用松露鹽、松露油、松露醬手打製作的手工牛肉漢堡排，再刨上新鮮黑松露，濃郁滋味好過癮。泰迪農園咖哩則以舒康雞腿排香煎後，在黑松露起司白醬的奶香中增添風味，還有松露薯條可選。
源自日本、升級備長炭直火碳烤的串燒名店鳥丈爐端燒，則主打日本夏季吃鰻的習俗，在烤得皮酥肉嫩的鰻魚串上，直接放入鮮濃松露醬；或以日本懷石料理常見的銀餡茶碗蒸為概念，將烤鰻放入風味清爽的銀羹凍中，並以松露凍點綴，呈現風雅韻味。
當然大家最習以為常地，便是將黑松露搭配生鮮義大利麵與窯烤披薩一起食用，當然BEPPIN PASTA與石壁家都不容錯過，一樣餐點上桌後才在面前「現刨新鮮黑松露」，讓人忍不住食指大動。
「文青湯包」古北饕旗艦店，以招牌絲瓜蝦仁湯包打響名號，搬遷至杭州南路挑戰湯包一級戰區，在改造老宅中催生老菜新滋味，創新松露小籠湯包、義式牛肉蒸餃、迷迭鮮蝦捲、爆漿奶皇流沙包等中式料理。其中，獨家推出的「松露小籠湯包」，把濃郁的松露香氣鎖在湯包裡，一口咬下迸發精華的肉汁，馥郁飄香。