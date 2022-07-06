COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

平價賣爆！「現刨黑松露」豬排超香　咖哩、小籠包都爽吃

▲這個暑假吃爆黑松露！不只義大利麵，日式豬排、湯咖哩、甚至炭烤鰻魚都在桌邊直接「現刨新鮮黑松露」！最低只要260元平價吃爆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲這個暑假吃爆黑松露！不只義大利麵，日式豬排、湯咖哩、甚至炭烤鰻魚都在桌邊直接「現刨新鮮黑松露」！最低只要260元平價吃爆。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-06 17:46:58

這個暑假太有口福了！慕里諾餐飲集團集結旗下7個日式料理品牌，合推7月限定「黑松露季」，不只將滿滿黑松露入菜，更在桌邊直接「現刨新鮮黑松露」，攻佔視覺和味覺的奢華享受，卻只要260元起的實惠價格，堪稱平價激推必吃美食。不只常見的BEPPIN PASTA義大利麵，勝政日式豬排搭配黑松露白醬，浮誇下起「黑松露雪」，沒想到黑松露和日料也能這麼搭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
慕里諾餐飲集團年年舉辦黑松露季，不只滿足饕客更受到熱烈迴響，今年受到全球航運漲價趨勢等影響，即使黑松露價格不斷上揚，也堅持從義大利進口整整供應一個月。不只採用松露鹽、松露油、及松露醬豐富各式料理，更在桌邊直接「現刨新鮮黑松露」，難怪連老饕也能輕易被收服。

官方透露最新消息，才剛開賣不到一天的新鮮黑松露，因為大受歡迎爆賣、且因國際航班因素到貨有限，改為每日限量售完為止，建議還沒嚐鮮的消費者，記得訂位前先電話確認喔。

▲勝政日式豬排「黑松露白醬里肌豬排」490元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲勝政日式豬排「黑松露白醬里肌豬排」490元。（圖／記者蕭涵云攝）
原本口碑極好、品質保證的勝政日式豬排及勝勢日式豬排，升級選以台灣精緻肉品「究好豬」，打造經典里肌豬排並搭配黑松露白醬，並現場浮誇下起「黑松露雪」，大方將整顆新鮮黑松露桌邊現刨，清爽白醬誘發黑松露獨特迷人的沁香，一口爽快咬下紮實肉感，越嚼越香。

▲Suage北海道湯咖哩「松露漢堡排湯咖哩」460元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲Suage北海道湯咖哩「松露漢堡排湯咖哩」460元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲泰迪農園咖哩「松露薯條」130元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲泰迪農園咖哩「松露薯條」130元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
常以季節限定口味征服饕客的日本北海道Suage湯咖哩，全新以醇厚椰奶湯底，搭配使用松露鹽、松露油、松露醬手打製作的手工牛肉漢堡排，再刨上新鮮黑松露，濃郁滋味好過癮。泰迪農園咖哩則以舒康雞腿排香煎後，在黑松露起司白醬的奶香中增添風味，還有松露薯條可選。

▲鳥丈爐端燒「松露鰻魚銀羹」250元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲鳥丈爐端燒「松露鰻魚銀羹」250元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
源自日本、升級備長炭直火碳烤的串燒名店鳥丈爐端燒，則主打日本夏季吃鰻的習俗，在烤得皮酥肉嫩的鰻魚串上，直接放入鮮濃松露醬；或以日本懷石料理常見的銀餡茶碗蒸為概念，將烤鰻放入風味清爽的銀羹凍中，並以松露凍點綴，呈現風雅韻味。

▲BEPPIN PASTA「紅酒燉漢堡排佐松露醬義大利麵」420元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
▲BEPPIN PASTA「紅酒燉漢堡排佐松露醬義大利麵」420元。（圖／慕里諾餐飲集團提供）
當然大家最習以為常地，便是將黑松露搭配生鮮義大利麵與窯烤披薩一起食用，當然BEPPIN PASTA與石壁家都不容錯過，一樣餐點上桌後才在面前「現刨新鮮黑松露」，讓人忍不住食指大動。

▲古北饕旗艦店「松露小籠湯包」5顆210元。（圖／古北饕提供）
▲古北饕旗艦店「松露小籠湯包」5顆210元。（圖／古北饕提供）
「文青湯包」古北饕旗艦店，以招牌絲瓜蝦仁湯包打響名號，搬遷至杭州南路挑戰湯包一級戰區，在改造老宅中催生老菜新滋味，創新松露小籠湯包、義式牛肉蒸餃、迷迭鮮蝦捲、爆漿奶皇流沙包等中式料理。其中，獨家推出的「松露小籠湯包」，把濃郁的松露香氣鎖在湯包裡，一口咬下迸發精華的肉汁，馥郁飄香。

▲古北饕旗艦店獨家除了松露小籠包，甜點「這不是豬血糕」也相當值得一試。（圖／古北饕提供）
▲古北饕旗艦店獨家除了松露小籠包，甜點「這不是豬血糕」也相當值得一試。（圖／古北饕提供）

必勝客「買1送5」拼了！外帶大披薩送2小＋烤雞、可樂

欣葉NAGOMI吃到飽推夏季新菜！免飛日本吃京都百年老舖

手搖飲水果咬起來！楊枝甘露買1送1　可不可荔枝超夢幻

LINE最新免費貼圖！狂放送10款總整理　軟萌柴犬來陪玩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀