吳慷仁遠距離邵雨薇2個月　收李心潔愛心便當傻眼

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導演王禮霖先後和邵雨薇、吳慷仁拍戲，他笑說：「男的帥女的美啊！我壓根沒想到會跟兩人先後合作，有時候是冥冥中注定的緣分，兜了一大圈，該是他的還是他的，《富都》遇到吳慷仁就是給我這種感覺。」吳慷仁也透露拍戲期間雖然情緒沉重，該維繫感情的部分不受影響，和邵雨薇隔空保溫戀情，「還是要聯絡！」
李心潔表示從劇本開發階段，直覺就想到吳慷仁適合演出，「哥哥這個角色是我提慷仁的，很早以前我看過《白蟻—慾望謎網》，那時候對他的表演有很深刻印象。」後來看到吳慷仁在《斯卡羅》裡又黑又瘦的樣子很震撼，「他做演員的意志力很堅強，可塑性很高，我們對他沒有苛刻要求，可是他來這邊努力曬黑，主動要求飯店要曬到太陽。」
陳澤耀曾和張艾嘉、林心如、李李仁、温昇豪、吳慷仁拍戲，與台灣演員頗有緣分，他表示感受最深的對手是吳慷仁，兩人飾演一對兄弟，像是完全滿足他從小的幻想，有一位大哥保護，帶領他的感覺，從準備角色時兩人密集相處，一起在菜市場學殺雞，當搬運工實習，日常相處也像兄弟一般很有話聊。
陳澤耀說：「有次我跟慷仁哥約好隔天早上10點要帶他去整骨，慷仁哥當天很早收工，還特地看班表後唸了我一頓，他完全像戲中我哥上身一樣的口氣。他說阿澤你今晚的戲情緒很重又是大夜戲，你幹嘛跟我約明天那麼早，你怎麼不好好休息一下。」陳澤耀被唸當下先感到委屈，又覺得很感動：「因為慷仁哥對我講話的心情就像我真的家人一樣，是擔心我的身體才會說。」