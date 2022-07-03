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吳慷仁遠距離邵雨薇2個月　收李心潔愛心便當傻眼

▲左起陳澤耀、吳慷仁飾演一對兄弟。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲左起陳澤耀、吳慷仁飾演一對兄弟。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）

記者羅凌筠/台北—吉隆坡連線報導

2022-07-03 18:29:21

吳慷仁赴馬來西亞2個月，拍攝李心潔監製的新片《富都青年》，吳慷仁為了演個菜市場搬運工，曬黑又暴瘦8公斤，在片場與老鼠、蟑螂為伍，今（3日）出席視訊記者會，李心潔爆料吳慷仁拍戲不到1個禮拜，已跟當地移工融為一體，還有在地人對著他說馬來語，可見角色塑造很成功。

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因為吳慷仁角色很沉重，李心潔一直擔心他有吃東西嗎？會不會在片場暈倒？天天送愛心便當餵食，吳慷仁第一次收到很期待，一打開便當盒傻眼：「只有豆腐青菜。」原來因為角色需求，吳慷仁不能增重，不過殺青當天，李心潔送他一個超級好吃的巧克力蛋糕，讓吳慷仁吃了幸福感滿滿，馬上抽離角色，還因為劇組感情太好，淚灑現場。

▲金馬影后李心潔首次擔任電影監製。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲金馬影后李心潔首次擔任電影監製。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
導演王禮霖先後和邵雨薇、吳慷仁拍戲，他笑說：「男的帥女的美啊！我壓根沒想到會跟兩人先後合作，有時候是冥冥中注定的緣分，兜了一大圈，該是他的還是他的，《富都》遇到吳慷仁就是給我這種感覺。」吳慷仁也透露拍戲期間雖然情緒沉重，該維繫感情的部分不受影響，和邵雨薇隔空保溫戀情，「還是要聯絡！」

李心潔表示從劇本開發階段，直覺就想到吳慷仁適合演出，「哥哥這個角色是我提慷仁的，很早以前我看過《白蟻—慾望謎網》，那時候對他的表演有很深刻印象。」後來看到吳慷仁在《斯卡羅》裡又黑又瘦的樣子很震撼，「他做演員的意志力很堅強，可塑性很高，我們對他沒有苛刻要求，可是他來這邊努力曬黑，主動要求飯店要曬到太陽。」

▲左起陳澤耀、監製李心潔、導演王禮霖、吳慷仁《富都青年》殺青。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
▲左起陳澤耀、監製李心潔、導演王禮霖、吳慷仁《富都青年》殺青。（圖／摩爾娛樂、新世紀南向開發有限公司）
陳澤耀曾和張艾嘉、林心如、李李仁、温昇豪、吳慷仁拍戲，與台灣演員頗有緣分，他表示感受最深的對手是吳慷仁，兩人飾演一對兄弟，像是完全滿足他從小的幻想，有一位大哥保護，帶領他的感覺，從準備角色時兩人密集相處，一起在菜市場學殺雞，當搬運工實習，日常相處也像兄弟一般很有話聊。

陳澤耀說：「有次我跟慷仁哥約好隔天早上10點要帶他去整骨，慷仁哥當天很早收工，還特地看班表後唸了我一頓，他完全像戲中我哥上身一樣的口氣。他說阿澤你今晚的戲情緒很重又是大夜戲，你幹嘛跟我約明天那麼早，你怎麼不好好休息一下。」陳澤耀被唸當下先感到委屈，又覺得很感動：「因為慷仁哥對我講話的心情就像我真的家人一樣，是擔心我的身體才會說。」

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