染疫死亡破萬！澳洲陷「重返口罩」焦慮 憂釀第3大死因
澳州今（3）日通報新冠肺炎死亡人數首度突破萬人，且過去半年內就發生7755例，遠超出2020、2021年相加僅2千多例；當地專家指出，若染疫病逝速度無法減緩，那麼到了今年底新冠肺炎將成為澳洲前2或3大死因，各州政府官員們也對此陷入是否重啟「強制配戴口罩」政策恢復與否的焦慮討論中。
根據《每日郵報》、《坎培拉時報》等澳洲媒體報導，澳洲境內昨日統計死亡個案已達9984例，今首度累積破萬，達到10008人；在疫情爆發之初的2020年澳洲死亡909例，去年則是1344例，但過去6個月內就占了7755例，根據昆士蘭州葛瑞菲斯大學傳染病與免疫學專家麥克米蘭（Nigel McMillan）警告，若今年底前死亡速度並未趨緩，那麼感染新冠肺炎而病逝的案例恐將達到1.4萬例，使其成為澳洲第2或第3大死因。
澳洲聯邦衛生部長巴特勒（Butler）就近期疫情表示，由於變異株BA.4和BA.5仍在流行中，觀察他國疫情也預估幾個月後將出現另一波浪潮，且「再次感染」可能性極高，鼓勵民眾去接種新冠疫苗以獲得保護力；另外各州政府也針對是否恢復戴口罩規定而苦惱，其中昆士蘭州首席衛生官德瑞德（John Gerrard）也坦承，儘管自己不希望重返強制戴回口罩，但當局確實有在討論這種可能性，有望成為全澳洲首個恢復口罩規範的地區。
與此同時，澳洲政府也有意鬆綁邊境限制，宣布自下周三（6日）起將取消外國旅客入境的疫苗接種要求，也就是所有持合法簽證者都能前往澳洲，旅客不再需要申報他們的疫苗接種狀態；不過目前澳洲國際或國內線班機旅客仍得按照航空公司規定配戴口罩與其他防疫要求。
※【NOWnews 今日新聞
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