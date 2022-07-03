《原子》小孩掀衣露點電暈全場　網紅集體尖叫：瘋掉了

我是廣告 請繼續往下閱讀
范范加入水星後，已經擁有海王星、土星、水星等3團團服，舞技精湛的他帶領少年們雕琢動作細節，讓水星變得更MAN了，這次的水星脫胎換骨，褪下可愛風格，換上邪惡小丑的特殊裝扮，演唱〈Clown in Uniforms〉，象徵掙脫日常生活桎梏的少年們，內心充滿暗黑的一面，極具表現力的舞台，讓Ella看完直說起雞皮疙瘩。
初次登場的王柏融，之前雖然沒有上場機會，卻經常幫忙補位排練，隨call隨到的精神，獲得老師認可，幫他報名的媽媽在台下看得熱淚盈眶。替補上場的盧佾暘歌聲極有魅力，讓音樂製作人于傳勇表示遺憾，太晚挖掘到這個寶藏男孩。
來到天王星的唐立杰，為他們增強舞蹈戰力，整個表演更震撼，〈DAMN DOLLAR〉獲得導師們高度認同，周湯豪認為這對天王星來說不是比賽，而是一場秀，特別稱讚台語饒舌帥到Ella的隊長高胥崴進步很快，「天王星需要他」。
Ella特別點名小孩秀胸肌，他邊舔舌邊掀開衣服的動作，讓少女們為之瘋狂，Ellla笑說：「還好我有cue你耶，真的很值得欣賞一下」。被小孩魅力電到的葉益豪，霸氣向網友嗆聲，「你們這些酸民不要再亂講話，有種來現場看一下」。
為了讓更多少年被看到，老師們特別挑選8位選手組成冥王星，包括小宜、梁善鈞、朋憲、偉綠、林嘉瑋、呂植宇、陳水豐、呂尊揚和舞力學長許凱皓一起表演〈take you home〉，被封為「修圖魔術師」的小宜，雖然身材與眾不同，其實舞技不差，扭動身體的WAVE動感十足，原本同為木星的金雲笑說他很努力爭取表演機會，這次看到他能上場非常感動，「只是很怕他肚子會露出來！」笑翻全場。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun！票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n