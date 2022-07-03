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《原子》小孩掀衣露點電暈全場　網紅集體尖叫：瘋掉了

▲《原子少年》小孩扯衣服露胸肌，讓全場尖叫不已。（圖／野火提供）
▲《原子少年》小孩扯衣服露胸肌，讓全場尖叫不已。（圖／野火提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-07-03 22:20:002022-07-03 22:34:34

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，競爭趨於白熱化，經過大幅度淘汰後，本週進行第五個賽制「萬有引力」，每隊補強戰力後實力升級，現場首度邀請一路以來關注少年們成長的家長、娛樂話題網紅與粉絲觀賽，在歡呼聲、掌聲鼓勵下，少年們突破自我，天王星的小孩跳到嗨了，帥氣掀開西裝裸露胸肌，讓網紅「快樂寶賤」與「隕石導師」葉益豪尖叫不已，直呼「好帥喔，快瘋掉」，認證現場感受少年們真的與眾不同！

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上週土星淘汰的四名少年，分別加入其他球星，林煥鈞從土星移民地球、范范降臨水星、唐立杰來到天王星，和學弟小孩一起尬舞，歌聲亮眼的曹家齊則加入有「原子最強音」的火星。舞蹈老師們和製作人更從淘汰少年中，挑選8位優秀成員，和舞力學長許凱皓一同熱唱，第一次站上舞台的朋憲，看到粉絲舉著橫幅在台下應援，感動得快掉眼淚。

▲《原子少年》水星變成邪惡小丑，霸氣表現驚豔全場。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》水星變成邪惡小丑，霸氣表現驚豔全場。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》水星表現亮眼，讓到場的家長相當感動。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》水星表現亮眼，讓到場的家長相當感動。（圖／野火娛樂提供）
范范加入水星後，已經擁有海王星、土星、水星等3團團服，舞技精湛的他帶領少年們雕琢動作細節，讓水星變得更MAN了，這次的水星脫胎換骨，褪下可愛風格，換上邪惡小丑的特殊裝扮，演唱〈Clown in Uniforms〉，象徵掙脫日常生活桎梏的少年們，內心充滿暗黑的一面，極具表現力的舞台，讓Ella看完直說起雞皮疙瘩。

初次登場的王柏融，之前雖然沒有上場機會，卻經常幫忙補位排練，隨call隨到的精神，獲得老師認可，幫他報名的媽媽在台下看得熱淚盈眶。替補上場的盧佾暘歌聲極有魅力，讓音樂製作人于傳勇表示遺憾，太晚挖掘到這個寶藏男孩。

▲《原子少年》天王星增強戰力，被稱讚像是一場大秀。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》天王星增強戰力，被稱讚像是一場大秀。（圖／野火娛樂提供）
來到天王星的唐立杰，為他們增強舞蹈戰力，整個表演更震撼，〈DAMN DOLLAR〉獲得導師們高度認同，周湯豪認為這對天王星來說不是比賽，而是一場秀，特別稱讚台語饒舌帥到Ella的隊長高胥崴進步很快，「天王星需要他」。

Ella特別點名小孩秀胸肌，他邊舔舌邊掀開衣服的動作，讓少女們為之瘋狂，Ellla笑說：「還好我有cue你耶，真的很值得欣賞一下」。被小孩魅力電到的葉益豪，霸氣向網友嗆聲，「你們這些酸民不要再亂講話，有種來現場看一下」。

▲《原子少年》挑選８位少年組成冥王星，和許凱皓一起表演。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》挑選８位少年組成冥王星，和許凱皓一起表演。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》的小宜表現非常不錯。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》的小宜(中)表現非常不錯。（圖／野火娛樂提供）
為了讓更多少年被看到，老師們特別挑選8位選手組成冥王星，包括小宜、梁善鈞、朋憲、偉綠、林嘉瑋、呂植宇、陳水豐、呂尊揚和舞力學長許凱皓一起表演〈take you home〉，被封為「修圖魔術師」的小宜，雖然身材與眾不同，其實舞技不差，扭動身體的WAVE動感十足，原本同為木星的金雲笑說他很努力爭取表演機會，這次看到他能上場非常感動，「只是很怕他肚子會露出來！」笑翻全場。

《原子少年》粉絲可以透過beanfun！票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

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