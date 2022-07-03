貴妃出浴！貓咪洗澡被奴才「嬰兒包」 網笑：好想外帶
請問這一包喵喵多少錢？相信不少有養過貓咪的飼主都知道，想要替主子洗澡根本就是一場「戰鬥」，除了要面對怕水的貓咪全程瘋狂哀號，身上可能還因此多了幾道牠們留下來的「愛的傷痕」。不過日本就有一隻貓咪不僅全程乖乖洗澡，甚至還被做成「嬰兒包」，網友看了都直呼：「別人家的貓最天使了！」
原來這隻貓咪是飼主養的小步舞曲貓「Miru（ミル）」，目前10個多月大，一身毛絨絨的長毛看起來格外可愛，而正值活潑年紀的牠，不僅愛玩，也喜歡逗弄家中的狗狗。日前飼主分享了一張Miru四個月大的照片，當時牠貓生第一次洗澡，原本擔心牠會相當不受控，沒想到Miru似乎很享受，全程乖乖地任由飼主洗香香，而結束時飼主為了不讓牠著涼，便趕緊用毛巾將牠的身體包裹成「嬰兒包」，只露出一顆貓頭，張大雙眼盯著鏡頭，模樣彷彿在說：「朕怎麼被封印啦？」
而飼主也表示，Miru當時就這樣傻傻地被包了1、2分鐘完全不動，隨後自己用吹風機才慢慢地吹乾牠的飄逸長毛，雖然一開始Miru對吹風機的聲音有些驚訝，但很快地牠就開始昏昏欲睡，吹乾後還甚至直接爆睡，因此這次的洗香香過程可說是非常順利！網友看了照片後都忍不住驚呼：「可以外帶一包貓嗎？」、「好可愛」、「都是別人家的貓」、「是天使貓欸，我家的洗澡就是戰爭」、「萌貓出浴啦」。（編輯：陳珮瑜）