外送員送餐見男子全裸躺床！怒嗆是性騷慣犯 警方回應了
新竹市一位外送員，今（3）日上午送餐到北門街一處出租套房時，驚見房門虛掩，而裡面一位男子全裸躺在床上疑似正在「DIY」，看到外送員來了，才好整以暇下床拿錢包，全程沒穿衣服似乎毫不在意，讓外送員氣炸直呼如果「換作是女外送員來送呢？」更怒嗆這位男子已不是第一次故意脫到全裸取餐，認為男子根本是性騷慣犯。對此，北門派出所回應當事人已經報案，全案目前正在釐清中。
有網友在臉書社團「爆料公社」發文，分享了一段外送員用秘錄器拍下的畫面，可以看到外送員到達送餐地點後，發現套房門半開半掩，而走近一看屋內男子竟全裸躺在床上，疑似正在手淫。看到外送員來了，才下床拿錢包付錢。過程中不慌不忙，從頭到尾沒穿衣服，對於全身脫光光絲毫不在意。
原PO不禁怒嗆「那麼愛露怎麼不去城隍廟露？」更指出這男子已不是第一次全裸等餐，無奈表示如果「換作是女外送員送上來的話呢？」網友也紛紛留言回覆說，「覺得很故意」、「同棟的女生也好危險」、「叫了外送會這樣子等送餐，而且不關門，騙誰啊」、「真的太扯了」、「如果是女外送員去，那不就讓她身陷危險之中」。
而北門派出所副所長莊竣閔也在底下留言，表示「當事人已至本所報案，目前案件釐清偵辦中」，並呼籲網友如有其他具體資訊，可與警方聯繫，警方會立即派員處置。之前台南也有位男子經常全裸取餐，之後被警方傳喚依性騒擾罪嫌偵辦，提醒民眾切勿以身試法。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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