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女星西裝裡什麼都沒穿！胸前開「中空大道」　握繩SM調教

▲陳珊妮在演唱會上，上演調教戲碼。（圖／華貴娛樂提供）
▲陳珊妮在演唱會上，上演調教戲碼。（圖／華貴娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-03 21:53:41

始終不忌憚挑戰正確、冒犯規矩、重塑「教條」的陳珊妮 ，變身「暗黑系鐵血調教女王」，今（3）日晚於台北流行音樂中心舉行暌違14年的個人大型演唱會 「陳珊妮 調教X教條 北流演唱會」，整場演唱會不僅僅是陳珊妮與歌迷之間的音樂共鳴，還包括了政治、社會、性別、反戰等議題的質疑與批判，讓現場歌迷宛如經歷了一場音樂、美學與思想的腦內革命。

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演唱會分為三大主題「不見、不聞、不言」，在開場影片中，她就直接給了歌迷一記震撼調教，從政治、性別到近期反戰等社會議題，影片一結束，陳珊妮穿著黑色墊肩的深V西裝，中間開出一條中空大道、長達5米的襬裙登場，接著陳珊妮緩緩從高處降下，換下5米長裙後，手握捆繩、腳踩舞者，在《驗傷》的歌聲中，上演SM女王的調教術，她也向歌迷喊話：「今晚就好好接受我的調教吧！」

▲陳珊妮開唱。（圖／華貴娛樂提供）
▲▼陳珊妮開唱。（圖／華貴娛樂提供）
▲陳珊妮開唱。（圖／華貴娛樂提供）
 
當陳珊妮唱到新歌《罪美》時，歌詞唱著「畫面無限迴圈於雙腿之間，卻不能書寫她的重口味」，她更特別透過影像向歷史上曾因為爭取女性權力而受到歧視打壓的女性先驅致敬，曲末陳珊妮再度升上舞台高空，背景彩幕燃燒起熊熊烈火，特製的演唱會服裝開始冒出煙霧，宛如中古世紀獵殺女巫的畫面，她巧妙將 「Witch」（女巫）和「Bitch」的字母變化作為新歌《罪美》的破題。

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