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全台濕漉漉！今起連下三日雨　颱風最新動向曝：往日前進

▲氣象局表示，今（4）日起將連下三日雨，週四才會回歸盛夏氣候。（示意圖／記者鄭婷襄攝）
▲氣象局表示，今（4）日起將連下三日雨，週四才會回歸盛夏氣候。（示意圖／記者鄭婷襄攝）

編輯中心／綜合報導

2022-07-04 06:52:05

中央氣象局表示，今（4）日台灣持續受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，並容易出現局部大雨，中部地區降雨較局部、偶有短暫降雨，其他地區(北部及東半部地區)為多雲透光，午後有局部短暫雷陣雨，午後中部以北地區及東半部山區易有局部大雨；颱風動態部分，芙蓉已在3日減弱為熱帶性低氣壓，而艾利颱風朝日本方向移動，對台天氣無直接影響。

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氣象局今日清晨4時10分，針對南部3縣市台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，另嘉義以南及恆春半島沿海易有長浪發生，目前屏東小琉球已觀測到3米左右的浪高。

▲氣象局發布南部3縣市大雨特報。（圖／氣象局）
▲氣象局發布南部3縣市大雨特報。（圖／氣象局）
氣象局表示，今日起至週三，南台灣有局部大雨或雷雨、中部局部降雨、北部和東半部多雲與午後雷陣雨發生機率，且週二水氣最為明顯，週四就將回歸盛夏，僅午後局部雷雨，防曬、防熱傷害；西南部沿海仍有長浪溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25至27度，白天高溫約32至34度，沒下雨時感受較悶熱。此外，桃園至苗栗沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風；嘉義以南及恆春半島沿海易有長浪發生，前往鄰近海域或海邊活動請注意安全。

而在颱風動態方面，芙蓉已在3日減弱為熱帶性低氣壓，而艾利颱風朝日本方向移動，對台天氣無直接影響。根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，未來第7至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但結果分歧，需持續觀察。（編輯：林莞茜）

▲氣象局公布未來一週天氣預估，上半週受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天有短暫雨，下半週全台放晴。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局公布未來一週天氣預估，上半週受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天有短暫雨，下半週全台放晴。（圖／中央氣象局提供）

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