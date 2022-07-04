全台濕漉漉！今起連下三日雨 颱風最新動向曝：往日前進
中央氣象局表示，今（4）日台灣持續受低壓帶影響，南部地區及恆春半島整天不定時有局部短暫陣雨或雷雨，並容易出現局部大雨，中部地區降雨較局部、偶有短暫降雨，其他地區(北部及東半部地區)為多雲透光，午後有局部短暫雷陣雨，午後中部以北地區及東半部山區易有局部大雨；颱風動態部分，芙蓉已在3日減弱為熱帶性低氣壓，而艾利颱風朝日本方向移動，對台天氣無直接影響。
氣象局今日清晨4時10分，針對南部3縣市台南市、高雄市、屏東縣發布大雨特報，因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，另嘉義以南及恆春半島沿海易有長浪發生，目前屏東小琉球已觀測到3米左右的浪高。
氣象局表示，今日起至週三，南台灣有局部大雨或雷雨、中部局部降雨、北部和東半部多雲與午後雷陣雨發生機率，且週二水氣最為明顯，週四就將回歸盛夏，僅午後局部雷雨，防曬、防熱傷害；西南部沿海仍有長浪溫度方面，各地夜晚清晨低溫約25至27度，白天高溫約32至34度，沒下雨時感受較悶熱。此外，桃園至苗栗沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、馬祖易有較強陣風；嘉義以南及恆春半島沿海易有長浪發生，前往鄰近海域或海邊活動請注意安全。
而在颱風動態方面，芙蓉已在3日減弱為熱帶性低氣壓，而艾利颱風朝日本方向移動，對台天氣無直接影響。根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，未來第7至10天菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但結果分歧，需持續觀察。（編輯：林莞茜）