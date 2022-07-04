Q2前景黯淡　標普彈、費半摔

道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數結束慘澹的上半年後，於下半年第一個交易日跌深反彈，扭轉早盤跌勢，僅費城半導體指數在美光(Micron)、台積電(2330)ADR重挫的拖累下逆勢大跌。美國股市7月4日將因獨立紀念日(Independence Day)休市一天。
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亞特蘭大聯邦儲備銀行「GDPNow」模型的即時預測顯示，截至7月1日，美國2022年第6季(4-6月)的GDP成長率預估應為-2.1%，遜於6月30日當時預估的-1.0%。
美國第一季國內生產毛額(GDP)的實質成長年率為-1.6%，若亞特蘭大聯邦儲備銀行預測正確，則GDP將連續第二季下滑、陷入技術性的衰退困境。
另外，供應管理協會(ISM)1日公布，6月美國製造業採購經理人指數(PMI)下滑至53、創2020年6月以來新低。數據顯示，新接訂單分項指數從55.1下滑至49.2、自2020年5月以來首度跌破景氣榮枯點50。
長債殖利率因經濟衰退隱憂持續下滑，但這反而減緩民眾難以負擔房貸的疑慮，帶動營建類股走強，為股市增添動能。iShares美國房屋建築業ETF (iShares U.S. Home Construction ETF，代號為ITB)勁揚4.48%、收54.85美元。Hovnanian Enterprises, Inc.、PulteGroup, Inc.也分別勁揚7.97%、6.54%。
路透社報導，NovaPoint投資長Joseph Sroka表示，長週末前夕，股市於午盤過後跌深反彈，但得等到投資人結束休假後，才能觀察新一季展開的反彈漲勢能否延續。
市場參與者關注即將展開的超級財報週、6月非農業就業報告，以及聯準會(Fed)即將於7月稍晚召開的貨幣政策會議。
受到台灣媒體傳出，台積電包括蘋果(Apple Inc.)、超微(AMD)、輝達(Nvidia)等幾個重要客戶下修2022年剩餘幾月的晶片訂單影響，半導體類股走勢疲弱。台積電不願對消息做出回應。
美光6月30日盤後預測的本季營收遠遜於預期、還警告市況「在非常短的時間內明顯趨疲」，也拖累半導體類股走勢。
台積電ADR、荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding NV)、應用材料(Applied Materials)、科磊(KLA)、科林研發(Lam Research)應聲下挫5.81%、5.47%、5.18%、7.15%、7.35%。美光也下滑2.95%、收53.65美元。超微、輝達則下挫3.66%、4.20%。不過，蘋果逆勢上漲1.62%。
7月中旬超級財報週展開前，開始有一些企業提前公布財報，受到投資人關注。路透社報導，Refinitiv統計顯示，標普500企業已有130家提前釋出結果，其中45家表現良好、77家令人失望，負面/正面比例為1.7，高於第一季、但低於去年同期。
通膨高漲、消費者需求降溫對於營益率將造成甚麼樣的影響，將是市場屆時會關注的企業展望內容。
Refinitiv統計顯示，分析師目前預測，標普500企業第二季每股盈餘僅將年增5.6%、遜於之前預估的6.8%。
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資料來源-MoneyDJ理財網