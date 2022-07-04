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NBA／勇士想要KD回鍋？美媒：他們擁有最佳交易包裹

▲金州勇士球星Stephen Curry和Kevin Durant（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士球星Stephen Curry和Kevin Durant（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-07-04 08:45:56

根據ESPN記者Marc J. Spears報導，Kevin Durant交易案的下家又被爆出一個，那就是他的前東家金州勇士，因為灣區目前能拿出最好的球員和選秀權的包裹。

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Spears在ESPN節目上透露，「我聽到的一支有可能的球隊是金州勇士隊，他們可給出一個對雙方都有利的包裹。」隨後他又在推特上解釋了自己的說法，

「據消息人士透露，勇士隊對Durant感興趣，對此我並不感到奇怪，聯盟超過一半的球隊都是如此。他可是Kevin Durant。如果你是一名NBA球隊的總經理，最好也打個電話。」Spears如此說道。

在 2019 年夏天加盟布魯克林之前，Durant曾為勇士隊效力了3個賽季。這3年球隊都打進到總冠軍賽，並贏下了其中的2次，他本人則拿下2座FMVP。

Spears指出，勇士擁有Jordan Poole、Jonathan Kuminga、James Wiseman等年輕球員，也有上賽季入選明星賽的Andrew Wiggins，這些人都在30歲以下，如果能得到這4人，籃網肯定會非常高興。

「對於Kevin Durant來說，勇士隊他也非常熟悉了，反之亦然。他知道可以住在舊金山的什麼地方，他知道球隊進攻體系是如何運作的，他知道怎麼樣做可以在那贏得總冠軍。」Spears堅定地認為勇士是最適合交易KD的球隊。

選秀權方面，勇士隊只有一個未來的首輪選秀權被捆綁在另一筆交易中。在2019年交易Andre Iguodala時，他們將前4順位保護的2024年的首輪籤送去了灰熊，而2023、2025、2026、2027、2028和2029 年的首輪籤都還可供交易。

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