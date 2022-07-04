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LINE免費貼圖7款全送！鴨鴨爆可愛神回覆　隱藏版快下載

▲再挖隱藏版！LINE免費貼圖7款大放送，懶得打字就用爆可愛鴨鴨神回覆，就算生活再苦，「日子還是要過鴨」。（圖／翻攝自LINE）
▲再挖隱藏版！LINE免費貼圖7款大放送，懶得打字就用爆可愛鴨鴨神回覆，就算生活再苦，「日子還是要過鴨」。（圖／翻攝自LINE）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-07-04 09:35:14

LINE免費貼圖再挖隱藏版！全新7款貼圖大放送，就算生活再苦，「日子還是要過鴨」，懶得打字就用爆可愛鴨鴨神回覆！家樂氏東尼虎70週年生日，推出復刻版貼圖「虎怕虎」；還有熱情狗狗行李check約大家夏天一起「出來丸」，一次把7款實用貼圖全打包。

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1、LINE購物 × 日子還是要過鴨免費貼圖
下載期限：2022/07/29
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件即可免費下載！

▲「LINE購物 × 日子還是要過鴨免費貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「LINE購物 × 日子還是要過鴨」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
2、家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「家樂氏東尼虎70週年生日-復刻版」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
3、玩遊世界 菱距離
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「玩遊世界 菱距離」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「玩遊世界 菱距離」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
4、國民法官 × 希多士&喬治 第二彈
下載期限：2022/07/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「國民法官 × 希多士&喬治 第二彈」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「國民法官 × 希多士&喬治 第二彈」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
5、動滋動滋！康寶媽媽動起來
下載期限：2022/07/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「動滋動滋！康寶媽媽動起來」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「動滋動滋！康寶媽媽動起來」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
6、Vespa × Johnnp-主題貼圖
下載期限：2022/07/24
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「Vespa × Johnnp-主題貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「Vespa × Johnnp-主題貼圖」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
7、Audi 全心服務 智能啟動
下載期限：2022/07/27
使用效期：180天
取得條件：加入好友拿貼圖！

▲「Audi 全心服務 智能啟動」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）
▲「Audi 全心服務 智能啟動」免費貼圖。（圖／翻攝自LINE）

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