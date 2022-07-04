NBA／Irving交易價值下跌 獨行俠和76人皆否認有報價
Kyrie Irving執行球員選項之後，並沒有打算繼續留在布魯克林籃網，希望能被交易出去。球團接收到了一些報價，不過他在市場上的行情並沒有想像中來的好，今(4)日ESPN記者Tim MacMahon透露達拉斯獨行俠和費城76人皆否認他們對Irving有興趣。
此前《The Athletic》籃球記者Shams Charania爆料，獨行俠、湖人和76人都在追求交易Irving。此消息一出，讓一些球隊感到很疑惑，他們也透過其他家媒體進行否認。
MacMahon表示，獨行俠相關負責人在被問及Irving的問題時，嚴正否認，並透露他們絕不可能交易來這位明星後衛。而76人球團則透露，他們內部討論過交易來Irving，但是從未與籃網進行過任何實質性的談判。
在鬧出一波皆一波的場外麻煩事後，儘管Irving還是聯盟中最好的持球得分手之一，但他的交易價值卻已降到生涯谷底。目前唯一傳出最積極想得到他的是洛杉磯湖人。
湖人有自己的問題，他們沒有合適的籌碼重整球隊，目前也無法送走Russell Westbrook的大約。而Irving的交易案則是一個機會，能讓球隊重新成為爭冠隊伍。