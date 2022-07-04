林佳辰親姊降臨《原子少年》 爆他告白初戀「惹怒媽媽」
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》隨著總決賽逼近，每一位少年都在舞台上奮力一搏，只為拿出最好的表現，16號也將在「ATT SHOW BOX 大直」舉辦近距離見面會，9號開始售票。《原子少年》昨（3）日迎來第10集，其中來自地球、被南韓封為「「ENDING妖精」的林佳辰，當眾被親姊爆料曾因要告白女生而惹怒媽媽，讓現場掀起一陣譁然。
林佳辰過去接受《NOWnews今日新聞》訪問時，透露初戀是由家人助攻，媽媽親自到菜市場買花，要他送給心儀女孩，而當Ella近日再次談及此事，林佳辰的姊姊就爆料：「媽媽很生氣，因為不是菜市場，而是其裡頭的花店，她覺得被佳辰將得『low』掉了。」
事實上，林佳辰的姊姊是土星呂植宇的小粉絲，自認每次都會投票給對方，還不忘對著鏡頭比出手指愛心，而林佳辰則說不出他所料，因為自己與呂植宇同為「亞特蘭提斯」團員，所以對方也認識姊姊，笑說：「希望他們兩個不會有一些什麼。」李哲言也在一旁大喊：「他（呂植宇）單身！」陳水豐也希望姊姊趕緊把握機會。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun！票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，因為最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
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