台積又跌！台股早盤翻紅後又跌百點 網通、旅遊航空強勢
台北股市今（4）日開盤後在平盤上下震盪，一度來到盤上14412點，但沒多久後又跌百點，來到14226點。權值股台積電依舊弱勢，早盤跌10元，來到443元，跌幅1.6%。國巨早上完成填息，漲3%以上，來到283元，也帶動被動元件族群，另外網通族群也亮眼，仲琦飆漲停。另外，旅遊航空同樣強勢，鳳凰漲5%，長榮航、華航漲3%。
美股四大指數上周五（1日）漲多跌少，其中道瓊指數漲321.83點，或1.05%，收31097.26點；那斯達克指數上漲99.11點，或0.9%，收11127.85點；標普500指數上漲39.95點，或1.06%，收3825.33點；費城半導體指數下跌97.8點，或3.83%，收2458.5點。
台北股市今天開盤跌105.25點，加權股價指數以14237.83點開出，隨後一度來到盤上14412點的位置，但沒多久又下殺百點來到14226點，之後跌幅收斂。權值股台積電早盤跌10元，來到443元，跌幅1.6%。聯電來到盤下，37.65元，跌0.7%左右。聯發科跌0.65%，來到607元。鴻海來101元，平盤附近位置。南亞科、華碩、日月光跌1%上下。而國巨今完成填息，漲3%以上，來到283元，友達也逆勢抗跌漲1%。
被動元件相對強勢，除了國巨漲3%外，臺慶科、凱美、越峰、立隆電、台嘉碩、信昌電、聚鼎早盤都漲2到3%以上。另外，網通族群也亮眼，仲琦飆漲停，明泰漲7%、星通、昇達科漲2到3%。部分IC設計不俗，揚智、力旺、晶豪科、敦泰、偉詮電漲2到3%。另外，旅遊航空早盤也強勢，長榮航、華航漲3%，華園、晶華、雄獅漲2到3%，鳳凰漲5%。貨櫃三雄萬海、長榮、陽明也漲1到3%之間。