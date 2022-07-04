「新愛的，親愛的」活動夯　新住民歡樂派對曝

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徐榛蔚表示，迎來充滿熱情與陽光的七月份，花蓮各項暑期活動紛紛展開了，尤其是昨日剛開幕的「知卡宣綠森林親水公園」，除有多樣清涼刺激的戲水設施，園區內更重新規畫5個區的共融公園，包含綠森林療癒區、音樂世界、體能區，以及種子教室，非常適合一家大小入園同樂，當然在花蓮的南區縣府也同樣重視，感謝社會處將活動移師花蓮南區，現場的歡樂大水池，彷彿把玉里永昌分校變成南區知卡宣，讓大家在南區也能消暑同樂。
在活動結尾的潑水祝福儀式中，由花蓮消防隊玉里分隊協助射水澆灌，讓大朋友，小朋友們拿著各式各樣的裝水器具一同打水仗，民眾玩得不亦樂乎。因為盛夏報到，活動當中亦請民眾注意預防酷熱，並進行中暑小科普，並進行避暑小科普，提供中暑處理的5步驟，關心民眾健康。
社會處表示，此次強化社安網親子歡樂派對的辦理，社會處結合社安網公部門與第三部門，有花蓮縣地方稅務局玉里分局、北基宜花金馬分署玉里就業中心、花蓮縣新住民家庭服務中心、花蓮家扶玉里服務處、原住民族家庭服務中心、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣服務站、早療協會玉里據點、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會玉里服務中心、花蓮縣居家托育服務中心、玉里鎮社區公共托育家園、玉里鎮衛生所、花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，設立社福宣導攤位，除了有好玩的親子闖關遊戲，也讓民眾在活動中更加認識在地社會福利資訊。
花蓮縣幅員遼闊，為提供縣民可近性、在地化的福利服務，南區社福中心及玉里親子館是花蓮南區四鄉鎮民眾的「好厝邊」，中心規畫豐富的活動，並有福利諮詢、經濟扶助等相關福利服務，以及透過脆弱家庭訪視評估，提供家庭支持及服務，強化前端預防，相關訊息請洽詢南區社福中心臉書粉絲頁。