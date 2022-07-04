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「新愛的，親愛的」活動夯　新住民歡樂派對曝

▲花蓮縣政府辦理「新愛的．親愛的」新住民文化暨親子歡樂派對，縣長徐榛蔚現身與鄉親消暑同樂。（圖／花蓮縣政府社會處提供）
▲花蓮縣政府辦理「新愛的．親愛的」新住民文化暨親子歡樂派對，縣長徐榛蔚現身與鄉親消暑同樂。（圖／花蓮縣政府社會處提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-04 10:26:08

花蓮縣政府南區社會福利服務中心2日辦理「新愛的．親愛的」新住民文化暨親子歡樂派對，活動包含異國美食、氣墊遊樂場、歡樂大水池、親子闖關遊戲、泡泡派對，以及中華民國合家歡協會與富里天主堂社會服務中心帶領文化體驗活動，花蓮縣長徐榛蔚驚喜現身與鄉親消暑同樂。

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徐榛蔚長期關注兒少福利與社會安全議題，為因應中央推動「強化社會安全網計畫」，連結社區網絡單位，提供多元化服務並築起安全防護網，建置「以家庭為中心、以社區為基礎」，布建跨網絡合作社會福利服務體系。請大家一起「攜手網住，用愛守護」，期盼透過公私協力，打造更完善的社會安全網，共創幸福安全的社會環境。

徐榛蔚表示，迎來充滿熱情與陽光的七月份，花蓮各項暑期活動紛紛展開了，尤其是昨日剛開幕的「知卡宣綠森林親水公園」，除有多樣清涼刺激的戲水設施，園區內更重新規畫5個區的共融公園，包含綠森林療癒區、音樂世界、體能區，以及種子教室，非常適合一家大小入園同樂，當然在花蓮的南區縣府也同樣重視，感謝社會處將活動移師花蓮南區，現場的歡樂大水池，彷彿把玉里永昌分校變成南區知卡宣，讓大家在南區也能消暑同樂。

在活動結尾的潑水祝福儀式中，由花蓮消防隊玉里分隊協助射水澆灌，讓大朋友，小朋友們拿著各式各樣的裝水器具一同打水仗，民眾玩得不亦樂乎。因為盛夏報到，活動當中亦請民眾注意預防酷熱，並進行中暑小科普，並進行避暑小科普，提供中暑處理的5步驟，關心民眾健康。

社會處表示，此次強化社安網親子歡樂派對的辦理，社會處結合社安網公部門與第三部門，有花蓮縣地方稅務局玉里分局、北基宜花金馬分署玉里就業中心、花蓮縣新住民家庭服務中心、花蓮家扶玉里服務處、原住民族家庭服務中心、內政部移民署北區事務大隊花蓮縣服務站、早療協會玉里據點、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會玉里服務中心、花蓮縣居家托育服務中心、玉里鎮社區公共托育家園、玉里鎮衛生所、花蓮縣兒童及少年收出養服務資源中心，設立社福宣導攤位，除了有好玩的親子闖關遊戲，也讓民眾在活動中更加認識在地社會福利資訊。

花蓮縣幅員遼闊，為提供縣民可近性、在地化的福利服務，南區社福中心及玉里親子館是花蓮南區四鄉鎮民眾的「好厝邊」，中心規畫豐富的活動，並有福利諮詢、經濟扶助等相關福利服務，以及透過脆弱家庭訪視評估，提供家庭支持及服務，強化前端預防，相關訊息請洽詢南區社福中心臉書粉絲頁。

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