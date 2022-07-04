疑為恐攻！丹麥商場爆槍擊釀3死3重傷　槍手影片曝

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有目擊者想起當時情景，心有餘悸的說「原本還以為是強盜案，但之後就聽到了槍聲，我趕緊躲到櫃檯後面，那個人朝群眾開槍，不是朝上打天花板或朝地上。」還有目擊者指出，事發當下聽見了約10聲槍響，周邊的人也都趕緊跑到廁所避難。
丹麥警方表示，在接獲通報之後，隨即派出武裝警員前往現場，並告知購物中心內的民眾留在原地等待警方協助。
當地警方於事發後約10分鐘左右逮補了1名22歲男子，該男子身上除了有步槍以外，還攜帶了子彈。警方表示，在經過大規模搜索之後，目前沒有跡象顯示，還有其他槍手在現場。
哥本哈根警察行動部門負責人、督察托馬森（Søren Thomassen）指出，1名40多歲男子以及2名年輕人死亡在這起事件當中死亡，另外還有多人受傷，其中有3人情況危急。
托瑪森表示，目前尚未了解槍手行兇動機，但不排除恐怖主義行為的可能性，警方目前正在西蘭大區（Region Zealand）展開大規模搜查。
《路透社》報導，根據丹麥安全和情報局（Danish Security and Intelligence Service）的最新報告，目前對丹麥的恐怖主義威脅被評估為「嚴重」，其中最大的威脅來自「極端伊斯蘭主義」。
丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在事發之後後發出聲明，表示「我們美麗且通常很安全的首都一瞬間變調。我要鼓勵國人在這艱難的時刻團結起來，互相支持。」
丹麥過去一週剛舉行環法自由車賽（Tour de France）頭3站比賽，數以千計民眾出門上街享受歡樂氣氛，未料週末傳出這起震驚全國的攻擊事件。
《美聯社》報導，菲爾德購物中心是斯堪地那維亞半島最大的購物中心之一，位於哥本哈根郊區，對街是連接市中心和國際機場的地鐵路線，一條主要高速公路也毗鄰該購物中心。
警方表示，英國男子團體1世代（One Direction）成員哈利（Harry Styles）原定在哥本哈根舉行的演場會，但也因為「安全問題」取消，演唱會地點距離案發的購物中心不到2公里。