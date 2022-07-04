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憂電價漲衝擊高教　高虹安籲調整「優惠電價收費辦法」

▲電價7月1日調漲，民眾黨立委高虹安憂衝擊高等教育。(圖／記者呂炯昌攝)
▲電價7月1日調漲，民眾黨立委高虹安憂衝擊高等教育。(圖／記者呂炯昌攝)

記者呂炯昌／台北報導

2022-07-04 11:10:442022-07-04 11:12:16

國際能源價格持續上漲導致台電虧損越來越大，經濟部電價審議委員決定高壓與特高壓用電大戶自7月1日起調漲電價15%，住宅用電每月超過1000度的部分也將調漲9%。民眾黨立委高虹安今 （4）日指出，雖然電價未針對民生用電通盤調漲，但學校也是用電「大戶」，若校園與宿舍電費漲價，對學生與學校都會是一大負擔。

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高虹安於臉書發文指出，雖然台電此次考量到民生經濟仍未回溫，並未針對民生用電通盤調漲，但我們可以明確的看到此次對部分用電戶的大幅調漲，其實是執政黨施政錯誤之下的結果。回顧過去的連續凍漲，加上3月電價審議會的決議，除了不斷推遲本應理性討論的漸進調整，讓台電吸收額外的成本之外，能源轉型過渡期的缺乏規劃，也是讓台灣面臨發電吃緊、供電不穩、電價跳漲的原因。

高虹安認為在電費調漲之後，台電是否能逐漸改善過去電網脆弱、再生能源併網進度落後、儲能設備建置不足等缺陷，都是接下來需要面對的問題。

高虹安指出，在漲價之後的24小時內，28日下午全台用電量一度高達3,884萬瓩，是歷史用電量的第四高，同時台電的備轉容量也因為機組檢修降到4%，亮起了供電警戒的橘燈，在緊急降載與水力發電全開之後才回到6%。夏季用電高峰逐步逼近，若加上無法預測的黑天鵝事件，相當可能面臨限電甚至無預警跳電的窘境，對產業的衝擊遠大於漲價的影響。

高虹安呼籲，台電在調漲電費之後應儘速的向全體國人報告，未來對於軟硬體設備之改善規劃與財務評估，以及預期可以達到的成效，履行穩定供電的承諾。

高虹安也指出，這次電價調漲，各大專院校也在所謂「大戶」之列，但虹安認為，高等教育屬於公益事業，並非以營利為目的；兒少子化的影響早已讓許多大學經營不易，若校園與宿舍電費漲價，對學生與學校都會是一大負擔，大學雖非義務教育，但仍是教育的一環，經濟部與台電應顧及學校經營與學生負擔，評估調漲幅度，或是否再調整「優惠電價收費辦法」之計費方式，教育部身為主管機關也應積極替學校反映，鼓勵大學提出相應之節能投資，打造更多綠色大學。

高虹安提醒，這次電價調漲的幅度非常劇烈，對產業界的衝擊也較為龐大，未來是否可能發生連鎖反應，造成消費者物價指數（CPI）攀升、就業問題等，都需要經濟部持續關注。未來在電費的調整上應回歸電力公式，而非淪為政治工具；合理調整電價除了反映成本、彌補虧損外，也應投注於能源轉型、電網韌性等供電品質之提升，未來也應避免提出一次性且立即性的大幅調漲方案，讓產業有更充足的時間可以準備因應。

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