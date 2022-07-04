酒醉女「路遇小灰貓」嗨喊過來！真身令她傻了：我真的醉
醉到「眼ㄆ一ㄚ˙」！美國休士頓網友近期發布一則影片，是自己與姐妹玩樂後遊蕩在街頭，發現遠方有一隻「長腿小灰貓」在走動，興奮下對著牠狂喊：「喵喵快過來～」，等那生物真的走近後她才發現誤會大了，傻眼道：「我真的很醉！」
影片中能看到，遠方路邊有一隻灰色的小生物在高速前進，依照路邊常見物種及身形大小的推理，酒醉女子立即判斷這是隻貓，於是興奮地大喊：「喵喵！喵喵！快過來～」，這突兀的喊聲令行進中的生物停下，並轉頭看向女子，似乎不解發生什麼事情，可能過去有遇過友善的人類，生物下一秒便朝女子直奔而來，這下女子才從醉意中驚醒：「我已經醉成把浣熊認成貓了！」
影片在短短一個月的時間獲得1500萬的喜歡，網友留言：「牠跑向你的方式好喜歡！！」、「這位哥以為自己是貓」、「浣熊：『嗯？哦。好吧……我不介意這樣做……』」。
有人也分享自身的浣熊奇遇記：「實際上，我以前也叫來過一隻浣熊，牠走來後站起來盯著我看。我不知道該怎麼做，所以我給了牠我的薯條」。此外，浣熊模樣可愛，但手上的利爪和嘴裡巨大的犬齒都不容小覷，路邊若有機會遇見野生浣熊，千萬不要輕易上手去摸喔！ （編輯：李惠婷）