倪匡生前受皮膚癌之苦！醫師教觀察徵兆：5種狀況快就醫
知名作家倪匡昨（3）日驚傳病逝，享壽87歲，倪匡生前罹患皮膚癌，雖然總是樂觀說「不怕死」、「早日解脫」，但腿部的皮膚癌腫瘤潰爛又發炎，讓他相當晚年相當不舒服，醫師曾建議他化療，但被他拒絕「要與疾病同歸於盡」。其實皮膚癌在台灣也越來越常見，根據衛福部今年初公布的癌症登記報告，皮膚癌高居國內十大癌症第8位，且男女癌症排名都名列第8，開業皮膚科醫師趙昭明提醒，皮膚癌與老化、紫外線照射息息相關，進入夏季之後日照強烈，無論長波紫外線（UVA）或短波紫外線（UVB），長時間曝曬都會導致皮膚細胞老化甚至癌化，民眾千萬不可輕忽防曬準備。
趙昭明說，常見的皮膚癌分為3類，最普遍的是「基底細胞癌」，通常是隨著老化、長時間紫外線照射導致癌化，皮膚周圍會有突起，這類型比較多屬於良性腫瘤，比較少轉移，切除之後就可以痊癒，不太需要進行化療。第2種為「扁平細胞癌」，又稱為「鱗狀細胞癌」，這種皮膚癌會發生在身體上任何地方，除了紫外線是危險因子意外，免疫系統問題、遺傳、慢性傷口也可能引發，通常傷口容易潰爛，除了切除以外，還必須伴隨化療避免轉移。
而皮膚癌中惡性度最高的就是「黑色素癌」，經常發生在手腳、眼睛等部位，與體質、基因有關，是一種從黑色素細胞發展出來的癌症，相對來說比較罕見，有時會從痣慢慢演變出來。趙昭明說，黑色素瘤的惡性相當大，且很容易轉移，必須透過化療或放療控制，現在也有些免疫療法，但對病人影響就相對大很多。
趙昭明提醒，皮膚癌越來越普遍，民眾要把握「ABCDE」五大原則觀察，首先是「不對稱性」（Asymmetry），如果身上的黑痣左右不對稱、形狀不規則，就要先提高警覺；其次是「邊緣不規則」（Border），如果痣或是皮膚突起邊緣有突起或不規則形狀，也要特別留意；第3則是「顏色」（Color），如果出現黑色、咖啡色交錯的情形，或是痣的顏色開始改變，就要擔心是否有病變的可能；第4點則是「直徑大小」（Diameter），如果痣或病灶突然增大，超過0.5~0.6公分以上，就要特別小心；最後則是觀察「有無突起」（Eelevation），如果原本平整的皮膚突然突起，就要小心可能發生癌變。
趙昭明強調，如果觀察皮膚出現上述問題，優先要找醫師診斷，並且進一步做切片檢查，確認原因及治療方式。而一般人平常最重要就是做好防曬，夏季紫外線強烈，無論戶外是否有大太陽，都要做好防曬準備，適度塗抹防曬乳保護，才能做到最好的防範。