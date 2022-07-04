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上海公安數據庫疑遭駭！10億筆居民個資外洩　資料近24TB

▲中國上海公安局數據庫疑似遭駭客入侵，將近10億筆居民個資遭到外洩，將近24TB的數據庫曝光後也引發中國網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國上海公安局數據庫疑似遭駭客入侵，將近10億筆居民個資遭到外洩，將近24TB的數據庫曝光後也引發中國網友熱議。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-04 11:14:322022-07-04 11:39:41

中國上海公安局數據庫疑似發生大規模個資外洩事件，其中涉及超過10億居民的姓名、地址、手機號碼、身分證號碼、報案消息與犯罪紀錄等，要求以20萬美元的價格贖回數據；消息曝光後引發輿論嘩然，儘管中國當局至今尚未出面「闢謠」或證實此消息，但若外洩事件為真，那麼這將會是中國有史以來最大規模的數據洩漏。

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根據港媒報導，最初在6月30日有個帳號名為「ChinaDan」的用戶在中國某論壇稱手中握有上海國家警察數據庫（SHGA.gov.cn）外洩資訊，並以20萬美元的價格出售所有這些數據；7月2日亦爆出在Telegram群組中，有高達23.88TB、涉及10億居民個人資訊與幾十億疫情數據的資料，要求支付10個比特幣換取資料。

數據內容相當詳盡，包含居民姓名、地址、出生地、身分證字號、手機號碼、疫情病例紀錄、所有犯罪或案件詳情紀錄等，就連報案細節如報案時間、報案人電話、報案人陳述具體內容全都錄，例如「某年某月某日下午幾時許，報案人在上海黃浦某小區，稱有一個一米六的20多歲山東口音女子在上址招嫖，請民警到場處理」等。

▲上海公安數據庫外洩（圖／翻攝自telegram、reddit）
▲上海公安數據庫疑似遭駭。（圖／翻攝自telegram、reddit）
消息曝光後引發大量關注，儘管微博等社群平台極力封鎖消息，「上海公安數據」等關鍵字內容早被清空，但網友們仍熱烈討論相關議題，並要求政府趕緊出面闢謠。據了解，此番國安數據外洩是自1949年以來數據外洩之最，研判應為上海公安系統雲端使用上出現疏漏，才讓駭客有機可乘。

▲上海公安數據庫外洩（圖／翻攝自telegram、reddit）
▲上海公安數據庫外洩後，案情掀起討論。（圖／翻攝自telegram、reddit）
事實上，上海公安局數據庫去年就傳出被駭客攻陷的消息，《澳洲廣播公司》和《紐約時報》分別指出其中一個數據庫內紀錄包含161名澳洲公民在內的5千名外國人護照、前往上海旅遊的紀；另一個數據庫中國秘密監視名單，近700名美國公民位列其中，包含當時企業高層、政府雇員與學術研究人員等。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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