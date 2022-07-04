上海公安數據庫疑遭駭！10億筆居民個資外洩　資料近24TB

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數據內容相當詳盡，包含居民姓名、地址、出生地、身分證字號、手機號碼、疫情病例紀錄、所有犯罪或案件詳情紀錄等，就連報案細節如報案時間、報案人電話、報案人陳述具體內容全都錄，例如「某年某月某日下午幾時許，報案人在上海黃浦某小區，稱有一個一米六的20多歲山東口音女子在上址招嫖，請民警到場處理」等。
消息曝光後引發大量關注，儘管微博等社群平台極力封鎖消息，「上海公安數據」等關鍵字內容早被清空，但網友們仍熱烈討論相關議題，並要求政府趕緊出面闢謠。據了解，此番國安數據外洩是自1949年以來數據外洩之最，研判應為上海公安系統雲端使用上出現疏漏，才讓駭客有機可乘。
事實上，上海公安局數據庫去年就傳出被駭客攻陷的消息，《澳洲廣播公司》和《紐約時報》分別指出其中一個數據庫內紀錄包含161名澳洲公民在內的5千名外國人護照、前往上海旅遊的紀；另一個數據庫中國秘密監視名單，近700名美國公民位列其中，包含當時企業高層、政府雇員與學術研究人員等。
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