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羅時豐主持金曲獎內幕曝光　陳鎮川爆「收你老婆紅包了」

▲羅時豐（右）曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
▲羅時豐（右）曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-07-04 11:24:41

第33屆金曲獎頒獎典禮於2日落幕，「國民姑丈」羅時豐首度擔任頒獎典禮典禮主持人，他的主持風格引起兩派網友論戰，他昨（3）日在YT頻道分享備戰金曲獎的過程，還曝光了金曲獎內幕，影片才上線13小時，已經有8萬多人觀看。

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羅時豐3日在YouTube「羅時豐D.L 不務正YA」上傳參加金曲獎的幕後故事，影片中，從他5月21日接到主持邀請開始拍攝，縱使擁有豐富的主持經驗，他依舊有點擔心，表示主持金曲獎是非常大的挑戰，甚至直言：「這個主辦方真的膽子太大了。」但羅時豐認為就算挑戰很大，還是感謝能有這個機會。

▲羅時豐曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
▲羅時豐曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
影片包含羅時豐錄音、拍攝開場片及練習表演舞蹈的過程，在金曲獎前幾天，羅時豐都還在練習，他爆粗口表達內心話：「真的是有夠緊張的，自從決定主持金曲獎，真的沒有一天可以睡得好。」就連到了金曲獎當天，羅時豐抓緊時間就練習，全力以赴要求自己不要忘詞、跳錯舞步，在後台工作人員與羅時豐聊天時，提到羅時豐的姪子開玩笑說：「姑丈準備了什麼？（準備）被網友罵。」羅時豐聽了立刻大笑。

▲羅時豐曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
▲▼羅時豐向網友喊話不要罵他。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
▲羅時豐曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
 
影片最後，羅時豐問了金曲獎顧問陳鎮川找他當主持人的原因，陳鎮川開玩笑的說：「我收你老婆紅包了。」羅時豐一聽幽默地說：「難怪我最近跟她（太太）要錢都要不到！」陳鎮川再次開玩笑回羅時豐：「不夠多，我真的很難答應。」後來陳鎮川才透露，是因為羅時豐紅、時尚，所以才被相中擔任主持人。

▲羅時豐曝光擔任金曲獎主持人內幕。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）
▲羅時豐（右）問陳鎮川為什麼找他當金曲獎主持人。（圖／翻攝羅時豐 DL.不務正YA YT）

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