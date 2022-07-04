雙語國家政策更名　全教總：學校亂象不減、籲通盤檢討

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宜蘭縣公正國小雙語教師鄭祺怡表示，實際參與雙語教育至今2年左右，發現相關教科書、教材研發未具體到位，就匆促上路，沒有具體實施辦法和評量標準，也沒有明確教學指引，基層教師只能各憑本事，根本不可能實現政策目標；雙語課程教授的不是英語，而是各種學科，但隔行如隔山，英語教授對於不同學科現場指手畫腳常常讓人啼笑皆非；台灣日常生活缺乏使用英語的大環境，在能力不足前提下，學生可能產生聽不懂而放棄的負面效應，也可能擴大城鄉差距。
她指出，教育部引進英語外師計畫也背離宗旨，實際教學現場，英語外師只能與本國籍英語教師協同教學，但本國籍英語教師能力也相當專業，根本不需要增加外師，反倒是需要外師協助的雙語課堂卻不可得。
台北市明倫高中英文教師陳建州說，台灣英語雙峰現象明顯，貿然實施雙語教育會造成更多問題，英語基礎沒打好，只會讓其他學科跟著遭殃，或強化英語落差；台灣英語教育破切要解決的是雙峰落差、師生比、教學環境欠佳、未真正落實聽說讀寫並重的教學與評量等。
台大人文社會高等研究院長廖咸浩指出，政府不斷提高英語地位的政策，背後目標是「提升競爭力」，但競爭力來自豐富的知識、精密的思考能力、活躍的創造力，這3者皆仰賴國民主要語言具有「本國精熟」的程度，像香港、新加坡年輕人受過很多英語教育，但說中文時會不斷夾雜英文，顯現出中、英文都沒那麼好，每個語言的學習時間皆無法達到「本國精熟」的程度，無法有精密思考力、遑論創造力，這種政策只會阻礙知識的吸收，最後不只是中英文雙輸，學習效果更是大打折扣、競爭力低落。
他說，許多研究都指出，雙語政策讓教學現場非常悽慘，老師講不清楚、學生聽不懂，彼此無法討論，且教學現場嚴肅、師生疏離，教師的英語能力也會影響到學生，最後學生只會學到非常簡化、粗糙、似懂非懂的知識。
他說，我國需要的英語教學，並非增加時數，而是改善教學方法，讓學生對學習外語感興趣，但絕對不能用全英文教其他科目，而全英文在英語教學裡，也只是其中一種方法，最重要的是品質好的英語教學。
111年台北市國中教師聯甄雙語類科錄取狀況顯示，生活科技預定缺額11位，僅5位報名、錄取1位；資訊科技預定缺額16位，僅14位報名、錄取3位。
針對競爭者少對教學現場的影響？侯俊良說，科技教師會 掂量自己的外文能力，外文能力好的教師也會思考自己科技知識，可以說明雙語人才、師資的匱乏，且許多縣市雙語組錄取分數較一般組低，不確定是拉低外語分數、還是知識分數，這些都反映出雙語教師到底要著重教英語還是教學科知識、學生到底是要學英語還是知識。他擔憂獨尊英語會淺化學科課程，最終影響廣大學子的學習品質。
全教總呼籲教育部正視各界對雙語政策的批判與具體建議，既然政策已更名，就不要在死抱錯誤KPI，請務實的看待教學現場衍生的諸多問題，兼顧英語學習與整體國教品質。