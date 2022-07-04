中華快遞企工要求調薪5千　首波罷工赴交部陳抗爆衝突

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工會指出，行政院長蘇貞昌、交通部長王國材均對外表示，公司化以後可以解決低薪問題，而中華快遞是中華郵政的子公司，經常用來酬庸退休的郵政高層，中華快遞的董事長月薪高達十六萬，還領有中華郵政的月退俸四萬，相較之下，中華快遞的員工薪資十幾年來都落在基本工資邊緣，基層已無法維持生計。
中華快遞近百位員工3日下午與董事長及兩位董事召開勞資協調會，希望爭取正職員工調薪不應低於派遣員工，全面調薪5000元，但現場都推給董事會，沒有給予具體方案，工會在協調破裂後發起罷工投票，六成以上的會員均同意罷工、爭取調薪。
其實，王國材在去年3月於立法院備詢時，同意會積極為中華快遞基層員工爭取調薪，因此工會今日前往交通部陳情，希望交通部能直接影響的中華郵政董事們，可以承諾中華快遞員工具體的調薪方案，包含正職員工薪資要高於外包派遣、全面調薪5000元、薪資結構參考郵政母公司。
工會表示，第一波罷工行為是警告性罷工，由台北辦事處、桃園辦事處、新竹辦事處以及派駐宜蘭等外地會員發動，未來將依抗爭情勢與協商進度，調整罷工行動，如中華快遞公司不能給予讓會員滿意的調薪方案，不排除提高抗爭層級，台中辦事處、台南辦事處、高雄辦事處會員將跟進發動全台總罷工。