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多病纏身又染疫！吳淑珍體重只剩32公斤　陳水扁曝妻現況

▲吳淑珍染疫後元氣大傷，日前回診抽血抽到昏倒。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
▲吳淑珍染疫後元氣大傷，日前回診抽血抽到昏倒。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）

編輯中心／綜合報導

2022-07-04 12:32:222022-07-04 12:39:34

前總統陳水扁和妻子吳淑珍雙雙確診新冠肺炎，吳淑珍日前才出院，但身體狀況依舊不樂觀，體重只剩32公斤，血氧濃度時常掉到只剩91、92，陳水扁今（4）日在臉書上表示，妻子回診抽血檢查後昏倒，量不到血壓也測不出血氧，感嘆這是「吳淑珍生活的日常」，他除了全心全力照護，也只能祈願上蒼保佑了。

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吳淑珍日前確診新冠肺炎，根據陳水扁所述，吳淑珍雖然確診後是輕症，但因為是高風險族群，脊隨損傷、姿勢性低血壓會癱軟昏倒，加上腹肌沒辦法使力，有痰咳不出來，經治療症狀有明顯改善，但妻子有幻覺、精神恍惚、沒辦法久坐輪椅等症狀，醫師認為需要多加觀察，因此無法在解除隔離時就第一時間出院，且他吃藥的副作用是會拉肚子、食慾不佳，讓原本虛弱無力的身軀更加雪上加霜，連自推輪椅的力氣都沒有，說話根本就聽不清楚要用比畫的，讓陳水扁稱他就像「風中殘燭」一樣，即將熄滅。

在住院10天後，吳淑珍終於出院，兒子、民進黨高雄市議員陳致中則稱，母親因染疫元氣大傷，需要很長時間療養，並表示「重大傷病者戰疫真的非常煎熬」，向媽媽加油，盼願能早日康復。

陳水扁今日在臉書以「只剩32公斤重的扁嫂」為題表示，吳淑珍日前因新冠肺炎確診住院，體重只剩32公斤，由於回診需要抽血檢查，正當陳水扁擔心妻子那麼瘦怎堪抽太多的血時，果不其然吳淑珍就昏倒了，不但量不到血壓，血氧濃度也顯示不出來，讓他感嘆也心疼地表示，這已經是「吳淑珍生活的日常」，自己除了全心全力照護，也只能祈願上蒼保佑了。（編輯：林莞茜）

▲吳淑珍染疫後元氣大傷，日前回診抽血抽到昏倒。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
▲吳淑珍染疫後元氣大傷，日前回診抽血抽到昏倒。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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