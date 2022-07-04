COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

債務陷阱套牢中國外匯　一帶一路皮球踢回北京

▲中國銀行向開發中國家大量放款，但不少國家無力還款導致「一帶一路」陷阱反嗜，成為中國的海外債務危機。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國銀行向開發中國家大量放款，但不少國家無力還款導致「一帶一路」陷阱反嗜，成為中國的海外債務危機。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-04 12:26:41

過去幾年中國持續倡議「一帶一路」建設計畫，投下超過一兆美元巨資於印太與歐亞大陸進行基礎建設投資，透過經濟動機取得對目標政府的影響力，最後靠著類似殖民的新控制方式讓這些發展中國家深陷龐大債務陷阱、迫使他們無力償還；然而這筆投資卻是把雙面刃，借出去大批銀彈導致中國外匯存底有限，何時能催債成功更看似遙遙無期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中國斥資約1兆美元以上在一帶一路計畫，這些基礎建設項目當中經常要求使用大量中國勞力，參與的發展中國家必須承擔鉅額債務，而根據今年3月報導，中國在海外有著68個發展中國家的債權，光是今年償債總金額就高達140億美元，包含斯里蘭卡、寮國、吉爾吉斯、非洲的安哥拉等多數國家被債務壓得喘不過氣。

中國因此「榮登」僅次於世界銀行國際開發署的最大單一債權國，而根據世界銀行（World Bank）首席經濟學家萊茵哈特（Carmen Reinhart）對2018年對中國海外貸款進行檢查，結果亦發現中國向海外借款人的未公告貸款平均佔這些國家GDP的15％。

根據統計，中國借出的貸款利息和本金數字龐大，這68個國家當中有超過8個國家必須拿出2%國民所得償還中國，其中安哥拉甚至得拿出將近5%國民所得才有辦法償還；然而在全球面臨俄烏戰爭、疫情爆發與高通膨導致的經濟衰退下，許多一帶一路建設計畫陷入停擺，也有許多建好的項目根本沒辦法獲利。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡被迫租借漢班托塔港（Hambantota Port）。（圖／美聯社／達志影像）
原先中國就是看準了這些「大而無用」的建設，最後能讓目標政府無法償還債務，被迫以其他資源交換抵押，成為中國的經濟附庸國。斯里蘭卡就是最好的證明，當該國政府無力解決債務問題，中國又對重組債務組合興致缺缺，只好將重要的漢班托塔港租借給中國長達198年以做抵押。

然而，過去這15年來中國不斷向貧窮國家提供數千億美元貸款，如今低收入國家政府們不只是發現自己身陷債務陷阱，還發現窮國無力還債的現象在全球都有，斯里蘭卡境內一連串因為海外債務導致外匯見底，糧食、燃料與能源嚴重短缺引來人民暴動的情況就像前車之鑑，窮國們如今普遍出現「還不出債」的窘境，導致債主中國遭反嗜
陷入呆帳情況。

這些發展中國家陷入經濟危機，嚴重者可能如同斯里蘭卡引來國際組織高度關切甚至插手救援，如今建設本身賺不了錢、礙於經濟窘境中國也不好「獅子大開口」要租借港口或機場抵押權，此時催債更只會打臉自己說要幫助發展中國家建設的慷慨形象與聲譽，但北京也不願註銷海外債務被迫彌補國內銀行提供的貸款；眼下窮國大有「爛命一條」的態度，一帶一路陷阱的皮球只能讓北京默默接下，思考未來該如何整治這大筆的海外債務。
 

中國靠「一帶一路」挖債務陷阱！外媒：如今看來坑了自己

團結抗衡一帶一路！G7宣布籌6千億美元注入全球建設計畫

G7全球基建計畫　中國：歡迎但別抹黑一帶一路

一帶一路又現苦主？尚比亞債台高築　中籲IMF掏錢反遭嗆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀