債務陷阱套牢中國外匯　一帶一路皮球踢回北京

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中國因此「榮登」僅次於世界銀行國際開發署的最大單一債權國，而根據世界銀行（World Bank）首席經濟學家萊茵哈特（Carmen Reinhart）對2018年對中國海外貸款進行檢查，結果亦發現中國向海外借款人的未公告貸款平均佔這些國家GDP的15％。
根據統計，中國借出的貸款利息和本金數字龐大，這68個國家當中有超過8個國家必須拿出2%國民所得償還中國，其中安哥拉甚至得拿出將近5%國民所得才有辦法償還；然而在全球面臨俄烏戰爭、疫情爆發與高通膨導致的經濟衰退下，許多一帶一路建設計畫陷入停擺，也有許多建好的項目根本沒辦法獲利。
原先中國就是看準了這些「大而無用」的建設，最後能讓目標政府無法償還債務，被迫以其他資源交換抵押，成為中國的經濟附庸國。斯里蘭卡就是最好的證明，當該國政府無力解決債務問題，中國又對重組債務組合興致缺缺，只好將重要的漢班托塔港租借給中國長達198年以做抵押。
然而，過去這15年來中國不斷向貧窮國家提供數千億美元貸款，如今低收入國家政府們不只是發現自己身陷債務陷阱，還發現窮國無力還債的現象在全球都有，斯里蘭卡境內一連串因為海外債務導致外匯見底，糧食、燃料與能源嚴重短缺引來人民暴動的情況就像前車之鑑，窮國們如今普遍出現「還不出債」的窘境，導致債主中國遭反嗜
陷入呆帳情況。
這些發展中國家陷入經濟危機，嚴重者可能如同斯里蘭卡引來國際組織高度關切甚至插手救援，如今建設本身賺不了錢、礙於經濟窘境中國也不好「獅子大開口」要租借港口或機場抵押權，此時催債更只會打臉自己說要幫助發展中國家建設的慷慨形象與聲譽，但北京也不願註銷海外債務被迫彌補國內銀行提供的貸款；眼下窮國大有「爛命一條」的態度，一帶一路陷阱的皮球只能讓北京默默接下，思考未來該如何整治這大筆的海外債務。